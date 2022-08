Všichni jedou naplno, ať trénujeme, nebo hrajeme, pochvaluje si Třinec Čukste

Teď už se Karlis Čukste nějaký ten týden sžívá s mistrovským týmem hokejových Ocelářů Třinec.

„A líbí se mi tady,“ říká pětadvacetiletý obránce, který hovoří rusky i anglicky. „Trenéři i hráči jsou friendly (přátelští). K tomu je tady nádherná aréna a celkové zázemí.“

Čukste má zkušenosti také z americké univerzitní soutěže a farmářské AHL. V roce 2015 ho draftovalo San Jose Sharks.

Tvrdí, že do Třince ho přivedly i dobré reference. „Měl jsem je od kluků, kteří tady působili, anebo proti Ocelářům hráli, ať už to byli Guntis Galvinš a Ralf Freibergs, což je můj dobrý kamarád, s nímž jsme byl loni i v Rize,“ zmiňuje spoluhráče z lotyšské reprezentace. „Říkali mi, že zdejší organizace funguje jako v NHL.“

A je to tak?

„Je. Všechno, co jsem slyšel, sedí,“ odpovídá 193 centimetrů vysoký Čukste, který by měl zvýšit důraz třinecké obrany. K tomu se nebojí pustit i do nějaké té rvačky. „Moje síla je v blokování střel, v práci kolem naší branky, ale v minulé sezoně jsem hrál i hodně ofenzivně tak, abych co nejvíce pomohl svému celku. A to bych moc rád i tady.“

Oceňuje obrovskou konkurenci v třineckém klubu. „Ta je vážně velká. Všichni pracují na sto procent. A pořád. Všichni jedou naplno, ať už trénujeme, nebo hrajeme. Víme, že pokud někdo poleví, nebude hrát. Aspoň takový mám z toho dojem.“

Do Třince přichází poté, co klub třikrát za sebou vybojoval mistrovský titul...

„Když jsem sem přijížděl, tak jsem si říkal, že je potřeba zvítězit i počtvrté, že bychom měli vyhrát vše, co je potřeba,“ usmívá se. „Už když jsem sem jel, byl jsem hodně nabuzený. A to musíme být pořád. Poznal jsem, že kdo chce hrát za Oceláře, musí milovat vítězství.“

Kromě extraligy čeká Čuksteho i premiéra v Lize mistrů.

„Dosud jsem ji nehrál, ale sledoval jsem ji. Je to velmi zajímavá soutěž, poznáte v ní jiné hokejové styly, zajímavé soupeře, jako třeba Třinec letos severoirský Belfast. Uvidím, jaké to bude. Koncept soutěže je zajímavý. Doufám, že i v ní uspějeme.“

V Třinci je Karlis Čukste s manželkou. „A malým psem,“ směje se. „To je zatím moje rodina, protože děti ještě nemáme.“