Hokejový nezmar se třemi životy a jednou ledvinou. Útočník Irgl vypráví

Souhry šťastných náhod mu třikrát zachránily život. Poprvé, když kvůli výpovědi nenastoupil v Rusku do letadla, které se pak zřítilo. Podruhé, když mu při zdravotní prohlídce našli nádor na ledvině, o niž bohužel nakonec přišel. A kliku měl i potřetí. To ho na poslední chvíli zachránil lékař, který u něj po operaci odhalil rozsáhlé krvácení do břicha.