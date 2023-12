Šance na hattrick byla, ale gólman předvedl výborný zákrok, uznal Auvitu

Jednou pálil přesně po vyhraném buly v útočné třetině, podruhé mířil od modré přesně v přesilovce.

„Byly tam dobré clony,“ chválil 34letý bek své spoluhráče. „Konečně jsme vyhráli, samozřejmě mě těší i moje góly. Sice jsem si na ně chvíli počkal, ale nevadí, je to teprve začátek, sezona bude ještě dlouhá.“

Šanci jste měl i na hattrick, že?

Jo, měl jsem ještě jednu dobrou šanci, ale byl tam výborný zákrok gólmana (Dominika Frodla), kredit pro něj.

Podívejte se na druhý gól Yohanna Auvituho:

Tipsport extraliga @telhcz 🎥 Až do osmého zápasu za @hcvitkovice čekal francouzský obránce 𝗬𝗼𝗵𝗮𝗻𝗻 𝗔𝘂𝘃𝗶𝘁𝘂 na svůj premiérový #TELH gól! 🚨 Dnes už se prosadil celkem dvakrát - takhle zvyšoval v přesilovce na 2:1 pro domácí 🙌🏻



#momentytelh | #VITKVA https://t.co/RFDoSnDvdU

Je tahle výhra signálem, že se Vítkovice zvedají?

Myslím si, že v posledních čtrnácti dnech už jsme hráli mnohem lépe v obraně a tohle je první krok, další přijdou.

A jak se cítíte vy? Hned po příchodu do Vítkovic jste se zranil.

S kotníkem to nebylo dobré, v říjnu jsem byl na ledě čtyřikrát, vlastně od března jsem toho moc neodehrál. Teď se ale den ode dne, krok po kroku cítím zdravější a věřím, že už se podobná nepříjemnost nestane.

Už v úterý vás čeká odveta čtvrtfinále Ligy mistrů. Cítíte po prohře 1:2 ve Švýcarsku, že byste se přes Rapperswill mohli dostat dále?

Naší motivací samozřejmě je vyhrát a jít do dalšího kola. Všichni jsme soutěživí! Věřím, že máme potenciál, dobrý tým a můžeme zůstat ve hře.

V květnu pak bude Ostrava hostit mistrovství světa. Vy jako zkušený francouzský reprezentant, těšíte se?

Vím, že v Ostravě už šampionát byl, ale tenkrát jsem tu nehrál. Teď je to pro mě veliká motivace, bude to opravdu speciální. Jen je to ještě daleko. Teď se soustředím na Vítkovice.