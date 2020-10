Vítkovický bek Polášek: Bod? Byli bychom rádi za víc, ale zklamaní nejsme

„Byli bychom rádi za víc. Podle toho, co jsme do toho vložili, by to dávalo smysl. Šli jsme do toho, měli jsme šance, mohli jsme uhrát víc, ale zklamaní nejsme,“ prohlásil vítkovický obránce Adam Polášek, který včera vstřelil dva góly. Další dvě branky Vítkovických přidal Dominik Lakatoš, jenž v čase 57:50 vyrovnával při přesilovce soupeře.

„Tam rozhodla naše chyba, nezblokovali jsme puk od modré, proto jsme v přesilovce inkasovali,“ mrzelo plzeňského kouče Ladislava Čiháka. „Víra, vůle a odhodlání slavily úspěch. Pořád jsme věřili, že můžeme bodovat, i když jsme minus dva góly,“ řekl trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

„Málokdy se stane, že trenéři i po prohraném zápase můžou být hrdí na mužstvo, a nám se to dnes stalo. Jsem si jistý, pokud mužstvo bude takhle pokračovat, sezona bude úspěšná,“ dodal vítkovický kouč.

„My si za stavu 4:3 nemůžeme dovolit dostat gól v oslabení. Tohle jsou velké minely. Musíme si to pohlídat,“ zlobil se autor vítězné plzeňské branky Milan Gulaš, který v závěru třetí třetiny rozlámal při střídání hůl o mantinel. „Nepamatuji si, kdy to ve mně takhle bouchlo, ale teď to přišlo.“ Vítkovický asistent trenéra Ladislav Svozil pak po potrestání Gulaše volal marně, místo toho byl sám vyloučen.