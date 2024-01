Vítkovičtí zabrali, v duelu s Litvínovem odčinili debakl s Kometou

Kalus: Já a střelec? To bych neřekl Vítkovický Marek Kalus bojuje před litvínovským brankářem Šimonem Zajíčkem. Znovu schytal před brankou soupeře nespočet ran, ale buldočí snaha nenechat se odstrčit a jít si za pukem se mu znovu vyplatila. 30letý Marek Kalus přidal v zápase s Litvínovem k dosavadním 13 asistencím šestý gól v sezoně a s 19 body je po Dominiku Lakatošovi druhým nejproduktivnějším hráčem Vítkovic. „Já a střelec? To bych neřekl. Nesoustředím se na body, i když samozřejmě je chce mít každý. Já se soustředím na svoji hru. Góly jsou často o štěstí. Jednu sezonu padají, další ne,“ povídal po výhře 5:1 nad Litvínovem vítkovický silový forvard, který se prosazuje především důrazem v brankovišti. Ostatně stejně skóroval také včera – v přesilovce clonil gólmanu Šimonu Zajíčkovi, který vyrazil střelu Yohanna Auvita před sebe a na Kalusovu dorážku zblízka už byl krátký. „Auvi to tam pěkně pustil shora. Věděl jsem, že mě jejich beci budou před brankou masírovat, ten gól je taková odměna,“ usmál se Kalus, který měl včera dost šancí na hattrick. V první třetině napálil z levé strany tyčku, další vyloženou šanci mu zmařil gólman Litvínova. „Jsem rád, že mi tam spadl aspoň ten jeden. A důležité je, že to napadalo i ostatním klukům. Týmový úspěch je důležitější než individuální,“ zdůraznil Marek Kalus, jehož branka ze 32. minuty se ukázala jako vítězná. „Druhé třetiny nám často nevycházejí. Teď jsme si řekli, že budeme hrát jako v té první, a štěstí se k nám přiklonilo.“