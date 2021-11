Lakatošův synek vyrazil poprvé na hokej. Hattrick je pro něj, zářil táta

„Máme tři body. To je ta nejdůležitější věc, kterou teď potřebujeme – vyhrávat zápasy, hlavně doma,“ pravil vítkovický střelec, pro něhož to byl druhý extraligový hattrick v kariéře. Ten první si připsal v prosinci 2019 při výhře 5:3 nad stejným soupeřem jako ve středu.

„Návrat Lakatoše je pro Vítkovice velký přínos. Už loni mu to tady střílelo, teď se vrátil a padá mu to tam zase,“ uznal olomoucký forvard Petr Kolouch.

„Nějaké instrukce, co se očekává a neočekává, jak z trenérské, tak z mojí strany, jsme si řekli. Minulý rok jsem tu střílel, dostával jsem perfektní nahrávky. To se teď potvrdilo. Já do toho jen dvakrát plácnul, třetí padl taky se štěstím,“ usmál se Lakatoš.

Dominiku, dá se říct, že po návratu z předčasně ukončeného angažmá ve Finsku jste se našel?

Po hattricku je radost velká, je to super. My jsme ovšem ještě neskončili, máme před sebou dlouhou cestu, hodně zápasů. Musíme se dívat v tabulce nahoru i dolů, je to náročná cesta. Teď převládá perfektní pocit, ale v pátek (Vítkovice hostí Kometu Brno - pozn.) na výhru musíme navázat.

Na dvě přesilovkové trefy vám přihráli Solovjov s Bukartsem, který si posléze připsal i gól, na nějž čekal poměrně dlouho. Muselo se mu ulevit, což?

Každý útočník se snaží dávat góly. Věděl jsem, že Buky nedal dlouho gól, ale věřil jsem, že je bude dávat. To, že se nedaří teď, neznamená, že to tak bude celou sezonu. Jen se to potvrdilo.

Jak jste viděl výkon nového spoluhráče Tobiase Lindberga?

Zápas odehrál velice dobře. Co jsme se bavili, tak vypadá jako fajn kluk do kabiny, na ledě je šikovný. Odehrál toho spoustu, zkušený je.

Komu hattrick věnujete?

S manželkou a malým synem jsem se neviděl asi měsíc. Přijeli v úterý, takže jsem se ani moc nevyspal. Ale bylo mi jedno, jak se budu cítit, protože jsem věděl, že na hokeji bude malý. A i když z toho ještě nemá rozum, tak jsem mohl hrát pro ten pocit, že pro něj můžu dát gól. Dokonce tři...

Takže syn byl poprvé na hokeji?

Jo, snad z toho bude mít jednou radost. A nebyli tu ani celý zápas, po druhé třetině jeli domů, aby se stihl najíst a šel spát.

Góly jste musel stihnout rychle.

Přesně tak. Do dvou třetin, aby to viděli. (směje se)