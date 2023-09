Opět za Kladno, po sedmnácti letech a s výhrou. Je to speciální, hlásí Frolík

Michaeli, jaký byl návrat do kladenského dresu?

Měl jsem nějaké zdravotní problémy, takže jsme přemýšleli, jestli vůbec nastoupím. Tři týdny jsem vůbec nehrál, teď jsem si dal jen dva tréninky. Ale cítil jsem se fyzicky oukej. Herně to samozřejmě bude ještě nějakou chvilku trvat, než se do toho dostanu. Ani v přípravě jsem toho totiž moc neodehrál. Cítil jsem se líp a líp, jenže přišlo zranění a zase začínám tak trochu od začátku. Ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct a doufejme, že se moje výkony budou zlepšovat.

Kladenský dres jste si oblékl po sedmnácti letech.

Je to speciální, jít do mistráku za mateřský klub. Už se ale těším domů, budeme hrát derby proti Spartě. Snad se bude můj výkon zlepšovat.

Tak špatné to zase nebylo. I proti Vítkovicím jste si vypracoval šance. Jednou jste usměrnil puk tečí těsně vedle branky, podruhé vás vychytal Machovský.

Místo teče jsem ten puk mohl nechat, při nájezdu jsme jeli dva na jednoho a já vystřelil. O moc víc šancí nebylo, ale důležité bylo, že jsem se cítil postupem hry líp.

Gól jste mohl dát v nájezdech. Proč ten váš nevyšel?

Chtěl jsem udělat něco podobného jako Pleky (Tomáš Plekanec), rychlou střelou ho překvapit na lapačku, ale moc mi to nesedlo. Občas to dělávám na tréninku, že přejíždím z levé strany na pravou a dávám to nad lapačku nahoru, ale tentokrát to nebyla moc velká rána. Chtěl jsem zkusit Machovského překvapit, ale nevyšlo to. Naštěstí Pleky dal a Bow nás podržel.

Vítkovický útočník Petr Fridrich překonává Adama Brízgalu v brance Kladna.

Co kromě výkonu brankáře Bowa rozhodlo o tom, že Kladno urvalo v Ostravě první body v sezoně?

Asi týmový výkon. Všechny čtyři lajny šlapaly a to my potřebujeme, aby všichni odehráli dobrý zápas. Abychom všichni hráli pospolu. Sice to bylo trošku nahoru dolů, ale celkově to bylo od nás slušné. Snad nám dodá trochu sebevědomí přivést z Vítkovic body a věřím, že v tom budeme pokračovat.

Zaregistroval jste i moment, kdy váš spoluhráč Jakub Strnad trefil u mantinelu čárového rozhodčího přesně mířeným bodyčekem?

Jo, on tam asi chtěl přimáčknout puk a narazil do rozhodčího. To k tomu patří, že se občas rozhodčí přimotá do hry. Snad bude v pořádku. Kubovi jsme se trošku smáli, že si rozhodčího možná spletl se soupeřem. Ale tohle k hokeji patří.

Na střídačce jste měli za zády Jaromíra Jágra. Jaké to je?

Je vidět, že ty zápasy hodně prožívá. Je do toho zažraný a to je jenom dobře. Ví, o čem mluví, má hodně zkušeností, spoustu toho zažil. Snažíme se ho poslouchat.

Kladenská radost po gólu proti Vítkovicím.

Před sezonou jste vyhlásil útok Kladna na play off. Platí to pořád?

Ještě je brzo. Sezona je dlouhá, ale první dva zápasy kluci prohráli těsně, o gól. Byli blízko bodům, ale v závěru jim to nevyšlo. Jinak výkony nebyly špatné. Je na čem stavět a musíme se každý zápas snažit zlepšovat a ponaučit se z chyb.

Jako třeba z té, že jste proti Vítkovicím dohrávali třetí třetinu v oslabení, navíc minutu ve třech?

To si musíme pohlídat. Vítkovice byly ve třetí třetině na koni a naše fauly je dostaly ještě do většího tlaku. Na to si musíme dávat pozor. Dobré týmy to mají na přesilovkách postavené, toho se musíme vyvarovat.