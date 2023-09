Slabá ofenziva. Bez dostatku bodů v úvodu může přijít i panika, zní z Plzně

„Ne, že bychom si šancí teď tolik vypracovali, ale přesilovky zase dopadly špatně a to jsme jich měli k dispozici pět. To se musí využívat. Větší tlak chyběl i při hře pět na pět, bez gólu se bodovat nedá,“ zlobil se Kořínek.

Fanoušci v plzeňské hale nečekali, že největší radost zažijí ještě před začátkem utkání. Klub popřál k 75. narozeninám legendě Bohuslavu Ebermannovi, velké ovace si vyslechl i další útočník Jaroslav Kracík, který po minulé sezoně ve čtyřiceti letech ukončil profesionální kariéru.

„Pochvala Plzni. Bylo to moc hezky udělané, s Jardou jsem tady pár sezon zažil a zavzpomínal jsem na časy, které jsem tu strávil,“ řekl kouč Motoru Ladislav Čihák, bývalý trenér Západočechů.

Pak už mohl chválit hlavně svůj tým v čele s gólmanem Hrachovinou. Ten si připsal třiadvacet zákroků, hlavně jeho lapačka přitahovala spoustu střel domácích. Ve třetí části měl štěstí při dorážce Hrabíka a nejvíc mu zatrnulo v 52. minutě, kdy se před ním ocitl zcela sám Jansa. Jenže zblízka pálil těsně vedle. A o mizerných přesilovkách Plzně už byla řeč.

„Chybí nám v nich častější střelba. Snažíme se o nějaký vzorec, ale musíme to zjednodušit. Jinak to byl vyrovnaný zápas, šance měly oba týmy. My měli rozhodnout při speciálních týmech, ale to se nepovedlo,“ uvedl útočník Adrián Holešinský.

Jedinou trefu tak hned zkraje druhé třetiny obstaral hostující Hovorka. Hned po návratu z trestné lavice se zapojil do akce a po střele Valského šťastně z brankoviště usměrnil puk za brankáře Hlavaje.

„Už v polovině utkání jsme stáhli sestavu na deset útočníků, pak se tempo zvedlo, ale je to o gólech a ten jsme nevstřelili,“ mínil Kořínek.

Plzeňský útočník Adrián Holešinský s brankářem Samuelem Hlavajem

„Velký dík celému týmu, byli jsme extrémně obětaví, skvěle blokovali střely a k tomu byl výborný Hrášek v brance. Zvládali jsme důležité souboje v obranném pásmu. Plzeň bude doma vždycky silná, pro nás jsou to velmi cenné body,“ chválil naopak Čihák.

Aby nedošlo k mýlce, ani Motor nebyl bez šancí a Hrachovinovi se vyrovnal slovenský gólman Hlavaj v brance Plzně. Hlavně při šancích Gulaše a Kubíka předvedl skvělé zákroky a dlouho držel tým na dostřel. Ani to nestačilo.

„Je to třetí zápas, nechceme do sestavy moc zasahovat. Sehrané dvojičky tam jsou. Ale máme na kontě jednu výhru a dvě prohry, nemůžeme čekat stále,“ naznačil trenér Škody.

„Je teprve začátek sezony, musíme se dostat do tempa, dodržovat systém, najít silnou tvář a jít zápas od zápasu. Ale potřebujeme už začít sbírat nějaké body. Když jich dost nenabereme v úvodu sezony, bude to těžké a pak i nějaká panika může přijít,“ připustil Holešinský.