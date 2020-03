Ujčík krotí humbuk kolem Varů: Odečet bodů? Maximálně tak pokuta

„Nechci nic předjímat, ale žádné odečty bodů ani vyloučení tam určitě nehrozí. Jestli něco, tak možná nějaká pokuta,“ mírnil očekávání Viktor Ujčík na dotaz iDNES.cz.

„Na středu jsme svolali disciplinárku. Pozvali jsme i zástupce Karlových Varů, aby nám podali své vysvětlení. Na základě toho pak vyneseme verdikt,“ pokračoval Ujčík.

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) se ve středu dohodla na podání podnětu na disciplinární komisi. Důvodem má být údajný prohřešek proti fair-play ze strany Varů.

O co šlo? Energie, která už měla předkolo jisté, nechala při výjezdu na druhý konec republiky většinu základního kádru doma a nastoupila s nezkušenou sestavou. Vítkovice, jež naopak bojovaly o body potřebné k udržení, pak zvítězily jednoznačně 8:2.

Krok Varů vzbudil rozporuplné emoce. Ty negativní Energii vyčítaly hlavně to, že klub degradoval úroveň extraligy v její klíčové fázi a přispěl ke spekulacím o dohodě mezi soupeři. Nespokojené kluby z APK se spojily a podaly podnět, který se opírá o paragraf 29 disciplinárního řádu extraligy.

Měla by disciplinární komise Energii potrestat za sestavu plnou dorostenců a juniorů?

ANO 2132 NE 1905

Ten stručně říká: „Kdo závažným způsobem poruší pravidla fair play nebo se dopustí jiného nečestného jednání, které hrubě odporuje sportovnímu duchu, bude potrestán.“ Škála trestů je velice široká – finanční pokuta se může pohybovat ve výši od jednoho do 500 tisíc korun. Teoreticky připadají v úvahu ještě přísnější postihy - jako odečet bodů či dokonce vyloučení z extraligy.

Přestože se v médiích začaly množit zmínky právě o nejpřísnějších možných trestech, podle Ujčíka je taková panika zcela mimo. „Jestli něco hrozí, tak maximálně pokuta. To je to jediné, o čem se dá uvažovat. Ale to budeme řešit až jako poslední krok, nejprve probereme to, jestli je na straně Varů vůbec nějaká vina a máme důvod je sankcionovat.“

Na otázku, zda je podle něj podnět APK namístě, Ujčík odpověděl: „Já na to svůj názor mám, ale rozhodně ho nebudu zveřejňovat před tím, než si promluvíme na disciplinárce a vyslechneme také Vary.“

Karlovarský trenér Martin Pešout ještě před partií s Vítkovicemi v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětloval, proč se přiklonil ke kontroverznímu rozhodnutí: „Šetříme klíčové hráče. Potřebuji připravit mužstvo na play off. Kometa to řekne i veřejně, ostatní týmy to dělají taky, jen to neříkají naplno.“