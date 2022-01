Třinecký gól přišel pozdě. Až po čase. To je velká škoda, ulevil si Marinčin

Miloš Roman: Na to, dát branku, jsme měli celý zápas Bojoval. Byl hodně vidět, ale ani Miloš Roman se v nedělním utkání hokejových Ocelářů Třinec s Plzní neprosadil. „Bylo to ubojované z obou stran. Šance jsme měli, ale neproměnili. Bohužel. Každopádně Plzeň hraje výborný aktivní hokej, takže musíme být produktivnější,“ prohlásil útočník Roman po porážce 0:1. Tentokrát vám nevyšly ani přesilovky, byť jste jich měli pět. Čím to bylo?

Plzeňští jsou na tom, pokud jde o oslabení, výborně v celé extralize. Brání opravdu dobře. Příště se musíme ještě lépe připravit a více střílet. K tomu jsme se málo tlačili do branky. To pak jen těžko padne nějaký gól. Nechyběl vám při početní převaze Erik Hrňa, který má poraněnou ruku?

Určitě. Erik dokáže dát gól prakticky ze všeho, má výbornou střelu. Musíme ho ale nahradit. Nemůžeme se spoléhat na to, že jen on dá v přesilovce nějakou branku. Trefili jste se při hře šesti proti čtyřem těsně po šedesáté minutě. Sudí branku Kundrátka neuznali, jelikož po konzultaci s videoasistentem padla až po čase. Jak jste tu situaci vnímal?

Osobně jsem věřil, že to ještě vyjde, ale bohužel to bylo několik setin po siréně. Tak to je. Bohužel. Byli jste v euforii a najednou z toho nebylo nic...

Je to součást hry. Nemůžeme se spoléhat, že dáme gól až v šedesáté minutě, měli jsme na to celý zápas. Nějaké góly mohly padnout už dříve, takže nemá cenu litovat, že nám nebyl uznaný gól tak těsně po konci zápasu. Jste jedním z reprezentantů, kteří nyní vyrážejí na olympijské hry. Jaký je váš program?

Hned po utkání se s dalšími krajany (Martin Marinčin a Marko Daňo – pozn. red.) přesouváme do Bratislavy, kde máme sraz. Budeme tam dva dny v izolaci. Projdeme testy na covid a ve středu bychom měli letět do Pekingu.