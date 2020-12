Nájezdy? Loterie. Nám to dneska nevyšlo, řekl třinecký brankář Kořenář

V nich třinečtí hokejisté nedali ani jeden ze čtyř nájezdů, když v souboji s brankářem Gašperem Krošeljem neuspěli takoví hráči jako Matěj Stránský, Filip Zadina, Martin Růžička a Petr Vrána...

Z Mladoboleslavských třineckého gólmana Josefa Kořenáře překonali David Bernad a Oscar Flynn. „Je to těžké. Hráč má při nájezdu spoustu času něco vymyslet. Je to opravdu taková loterie. Buď to vyjde, nebo ne. Nám to dneska nevyšlo,“ prohlásil Josef Kořenář, který je nyní při zranění Jakuba Štěpánka jedničkou týmu.

Nastoupil počtvrté za sebou, když předtím se vesměs pravidelně se Štěpánkem střídali, což si Kořenář pochvaloval. „Teď je to něco jiného, ale nevadí mi, že jsem v takovém zápřahu, že chytám skoro obden,“ uvedl. „Nemám čas myslet na nic jiného, ale je fakt, že únava už je trochu cítit, těch zápasů je opravdu moc. Nutná je pořádná regenerace.“

Kořenář měl včera 25 zásahů, jeho protějšek o jeden méně.

„Bylo to náročné, nešlo na mě moc střel,“ vyprávěl Josef Kořenář. „Až ve druhé části zápasu něco přišlo, takže to bylo těžké na koncentraci. Bolka ale hrála výborně, má dobrý tým. Bruslili, drželi se s námi.“ Ocelářům nepomohlo ani to, že tentokrát po pohotové střele Petra Vrány vedli. „Před utkáním jsme si říkali, že tentokrát musíme udeřit my jako první. To se nám povedlo, ale bohužel to nestačilo,“ povzdechl si Josef Kořenář.

Hosté během pěti minut ranou Conora Allena pod horní tyč vyrovnali. „To bylo hodně důležité,“ podotkl mladoboleslavský útočník David Cienciala, který z Třince odešel v roce 2019 po mistrovské sezoně a včera proti němu poprvé nastoupil. „Od druhé třetiny bylo utkání vyrovnané,“ dodal. „Třinec je ale v laufu, daří se jim. Věděli jsme, že si musíme dávat pozor na každou jejich lajnu. S tím jsme do toho šli.“ Hosté ve druhé třetině po trefě Zohorny z levého kruhu otočili stav na 1:2. „Tu druhou branku jsem mohl chytit, ale uvidíme na videu, jestli jsem byl trochu mimo osu. Střílel pěkně,“ řekl Kořenář.

„Pálil jsem přes beka. Zkusil jsem to kopnout a vyšlo to,“ uvedl Radim Zohorna. „Ale proti Třinci je těžké hrát. Ubojovali jsme to.“

Oceláři prohrávali i 2:3, jenže zásluhou Růžičky, jemuž nahrával Vrána, za 43 vteřin vyrovnali. Další zásah už nepřidali ani při přesilové hře. „Oslabení sehrály oba týmy dobře,“ řekl hostující trenér Pavel Patera, jehož mrzelo, že se jim na konci druhé třetiny nepodařilo odskočit o dva góly.

„Bylo to kvalitní utkání z obou stran. Šance jsme měli my i oni, ale gólmani chytali velmi dobře,“ řekl třinecký kouč Marek Zadina.