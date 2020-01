Třinecký kouč Zadina: Doufám, že nás úspěch na Spengler Cupu nakopne

Wolski podepsal smlouvu s Třincem Wojtek Wolski (v modrém) byl na Spengler Cupu třineckým soupeřem, hned po turnaji se stal novou posilou klubu. Třiatřicetiletý polský rodák, kanadský útočník Wojtek Wolski posílil útočné řady hokejových Ocelářů Třinec. Délku kontraktu zástupci klubu neuvedli.

S Třineckými přiletěl na Silvestra těsně před půlnocí z Davosu, kde na Spenglerově poháru hrál za švýcarský celek Ambri-Piotta. Wolski, který v roce 1988 s rodiči emigroval do Toronta, reprezentoval Kanadu, s níž získal bronz na olympiádě v Pchjongčchangu 2018. V NHL odehrál osm sezon za Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, New York Rangers, Floridu Panthers a Washington Capitals. „O možnosti jít do Třince jsme se bavili se zástupci klubu přibližně měsíc. Ta nabídka mě zaujala a definitivně jsme se dohodli během Spengler Cupu,“ uvedl na klubovém webu Třince Wojtek Wolski, který tuto sezonu zahájil v Kunlunu v KHL. „Jedná se o velkého, silného a technicky vybaveného hráče s dobrou střelou,“ řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek. „Potřebujeme zvýšit konkurenci v útoku a věřím, že Wojtek u nás ukáže své kvality. Doufám, že polští fanoušci budou zvědaví na slavného rodáka.“ „Narodil jsem se v Zabrze zhruba hodinu cesty z Třince, takže teď mě bude moci vidět také moje rodina. Budu hrát pro polské i české fanoušky,“ usmál se Wojtek Wolski. Ostatně hodně hokejových příznivců z Polska jezdí do Třince už nyní, aby viděli v akci útočníka Arona Chmielewského. „Poprvé jsme se setkali až v Davosu. Bude to hodně zajímavé, zahrát si mimo Polsko v jednom týmu s dalším krajanem,“ řekl Wolski. Ocenil výkony svých nových spoluhráčů na Spenglerově poháru. „Je znát, že je to tým, který chce vyhrávat. Má vysoké ambice. Angažmá v Třinci vnímám jako příležitost a jsem rád, že budu součástí takové organizace.