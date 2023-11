Hru na krásu vystřídal důraz. Zůstali jsme sebevědomí, těšilo Formana

„Z pohledu, že jsme najednou vedli 3:1 a oni rychle srovnali na 3:3, bylo dobré, že jsme neztratili hlavu, dali čtvrtého góla a nějakým způsobem to už ubránili,“ chválil svěřence kouč Pavel Gross, přestože z tlaku v úvodní třetině si do přestávky nepřenesli ani vedení.

A to hráli dvouminutovou přesilovou hru proti třem, po zhruba sedmnácti minutách oplývali drtivou střeleckou převahou 19:0.

„Když by se ale člověk kouknul na ofenzivní zónu pořádně, měli jsme sice nějaké šance, ale totálně bez screenu!“ zdůraznil. „Okamžitě jsme mluvili o tom, že hrajeme moc na krásu a musíme se víc tlačit do brány. Střely sice byly, ale gólman viděl skoro všechno.“

Miroslave, uvědomovali jste si po aktivním začátku i vy jako hráči na ledě, co vám přesně chybělo?

Jo, věděli jsme, že když takhle budeme pokračovat a začneme se trošku víc tlačit před brankáře, půjde to. Převahu jsme sice měli, ale dlouho bez důrazu. Takže jsme si říkali, že když ho zvýšíme, vyhrajeme. Viděli jsme, co zlepšit, to jsme udělali, a proto i zvítězili.

Byl váš nástup daný i často zmiňovanou statistikou, že v drtivé většině případů inkasujete jako první? Soustředili jste se na to dát úvodní gól?

Je fakt, že začátky zápasů nám moc nešly, takže se na to určitě chceme zaměřovat. Ale zase to nesmíme mít moc v hlavách, protože pak se nám to přesně nepovede. Jako v pátek na Kladně.

Sparťanský brankář Jakub Kovář inkasuje gól v utkání proti Plzni.

Tentokrát jste sice hned dvakrát vedli, jednou dokonce o dvě branky, ale pokaždé náskok ztratili. Jak těžké bylo se vrátit?

Věděli jsme, co máme dělat a jak hrát. Líbilo se mi, že jsme stále zůstávali sebevědomí a pozitivní. Na střídačce nebyl vidět náznak paniky nebo nervozity.

Po gólu na 4:3 a třetím vedení jste si řekli, že už nebudete bláznit a spíš se soustředíte na obranu?

To zase úplně ne, když se začne hodně bránit, taky to není dobře. Chtěli jsme být stále nebezpeční v útoku a hrát aktivně. I nějaké šance jsme měli. Ale zase jsme jim nechtěli dovolit nějaká přečíslení a podobně. Šlo spíš o to hrát chytře.

Vy jste skóroval dvakrát, stejně jako dosud v sezoně, ale naposledy jste se prosadil na konci září, mimochodem také proti Plzni. Ulevilo se vám?

Trošku jsem se trápil v koncovce, ale do šancí jsem se dostával, tak jsem si říkal, že to bude otázka času a jsem rád, že to tam padlo. Stejně mám trošku jiné povinnosti a na statistiky už tolik nekoukám, nicméně jsem rád, je to určitě příjemné.

Ilustrační snímek: Usměvaví Miroslav Forman a Filip Chlapík slaví gól Pardubicím.

A jak příjemné je, že vás teď čeká pauza?

Jsem rád, půjdeme si s kluky sednout, pokecat a snad si odpočinu.

Budete mít asi čas i na děti.

No... Tak to si moc neodpočinu (smích).