Jágr po speciálním zápase: Možná o tom ví celý svět. Dnes vyhráli všichni

„Pro mě nebylo klíčové předvést skvělý výkon, pro mě bylo důležitější, abych pomohl akci zorganizovat a jsem rád, že to dopadlo. To je pro mě vítězství,“ usmíval se stále ještě čerstvý padesátník Jágr.

Jak těžké bylo speciální zápas uspořádat?

Hodně, připravovali jsme to asi tři nebo čtyři dny. Dostal jsem nápad a zavolal Karlu Pražákovi (majitel Sparty). Sparta i Kladno se daly dohromady a udělaly slušnou práci. Jedna věc je něco vymyslet, ale pak se to musí odpracovat. Chtěl bych poděkovat všem, co se na tom podíleli. I když skóre ukazuje, že jeden tým vyhrál a druhý prohrál, tak si myslím, že dneska vyhráli všichni.

Měl jste s nápadem nějaké větší starosti? Drželo vás něco od této myšlenky zpět?

Musím říct, že jsem se trochu obával, jak by to vypadalo, kdyby jednomu z týmů o něco šlo. Kdybychom my hráli o třinácté místo, anebo Sparta o čtyřku, tak by asi trenéři a manažeři nebyli nadšení z tohoto zápasu, protože člověk by se nemohl soustředit jen na hokej. Nakonec to dopadlo dobře, oba týmy už se neměly kam posunout... Mohli jsme se soustředit na zprávu lidem, že jsme tady, abychom pomohli, a ne vyloženě kvůli zápasu, který nic neřešil.

Věřil jste ve vyprodání všech lístků?

Od začátku jsem věřil, že se to prodá. Nesmíme zapomenout, že souboj Kladno - Sparta byla vždycky rivalita. Když jsme tady hráli, bylo skoro vždy plno. Když k tomu přičtu, co řešíme posledních 13 dnů, tak jsem věřil, že se to vyprodá a bude skvělá atmosféra.

A co říkáte na atmosféru? Dojala vás?

Věděli jsme, že to bude speciální, proto se to dělalo. Atmosféra byla skvělá. Šlo hlavně o to, aby lidi přišli na zápas v co nejlepší atmosféře a pochopili, že dnes se hrálo pro někoho jiného.

Viděl jste choreo fanoušků, když se v celém dolním prstenci zahalili do modro-žlutých barev?

I když si člověk řekne, že je to trochu exhibice, pořád se musí soustředit na hokej. Přestože jsem si některých všímal, ale že bych koukal nahoru na tribuny, tak to ne.

Jak vnímáte válku na Ukrajině vy?

Mně je spíš hrozně líto, když vidím, jak lidé prchají z Ukrajiny a berou si jednu tašku, matky a děti se loučí s táty, tátové jdou bojovat a nevědí, jestli ještě někdy uvidí svoji rodinu... Jen doufají, že svět se o ně postará. Proto jsme dnes hráli tento zápas.

Na druhé straně jste se pak zastal Rusů kvůli agresi vůči nim. Vnímáte podobné případy i ve svém okolí?

Spíše jsem to četl a mrzelo mě to. Jsem pravoslavné víry a v kostele se setkávám se spoustou Ukrajinců i Rusů a žádných problémů jsem si nevšiml.

Zápas podpořila i NHL. Potěšil vás ohlas ze světa?

Když se to začalo organizovat, nenapadlo nás, že to může být takhle velké. Doufali jsme, že přijde aspoň deset tisíc lidí, tlačil nás čas. Bylo nám řečeno, že hrát v 17:20 v Praze je hrozně těžké, protože lidé stále pracují. Spoustu věcí šlo proti nám, ale jsem rád, že fanoušci pochopili naši zprávu.

Na kostce se objevil komisař kanadsko-americké soutěže Gary Bettman a daroval Ukrajincům symbolickou částku 68 tisíc dolarů...

Skvělé gesto. Musím ještě natočit video a poděkovat celé NHL nejen, protože věnovali takovou částku, ale jelikož zápas zpropagovali a každý hokejový fanoušek v Americe, v Kanadě a možná i po celém světě ví, že se tady teď hrálo, což je skvělý. Možná je to i víc, než ty peníze, které přišly.

Těší vás síla osobnosti, kterou v zámoří máte, i po těch letech?

Moc to neřeším, každý může pomoct určitým způsobem. Já tak, že připomenu lidem, že něco se může dít a udělám projektu reklamu. Ostatní to musí odpracovat, každý má svůj díl.

Za déle jak měsíc vás s Kladnem čeká baráž, co budete nyní dělat?

Říkal jsem to klukům po zápase s Brnem, dnes jsem jim to zopakoval. Bude to něco těžkého. Já ani trenéři ani hráči nevíme, jak trénovat. Poprvé v historii tým čeká čtyřicet dní předtím, než bude hrát o všechno. Přirovnal bych to k vojákům, kteří se připravují na válku a neví, co je tam čeká. Ano, můžeme jít proti mužstvu, které bude unavené a může být zraněné. Na druhou stranu už hrálo a hrálo o všechno každý druhý den. My se budeme připravovat, ale nebudeme v boji, takže to bude možná těžší než zápasy v play off. Všechno je individuální.

Chystáte nějaké změny v týmu?

Vůbec o tom neuvažuju. Věřím výběru, který mám... Budeme hrát doma, na malém hřišti, před našimi diváky. Pokud baráž zvládneme, tak 80 až 90 procent hráčů se budu snažit udržet v týmu a doufám, že budeme hrát daleko důstojnější roli. Věřím, že se budeme prezentovat opravdu mnohem lépe a skončíme výše v tabulce než letos.

Budete mezi oněch 80 až 90 procent hráčů patřit i vy?

Poslední dva měsíce jsem moc netrénoval, občas hraju ve čtvrté lajně sedm nebo osm minut. Kdybych měl jít rozhodnout na led, tak na to nemám. Vím, že do toho můžu šlápnout a že mi nic nebrání, když budu mít čas. Připravím se co nejlépe na baráž a od toho se odrazím.