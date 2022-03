Slyšet ty příběhy bylo nepříjemné, za pomoc Ukrajině jsem rád, řekl Chlapík

„Jsme sportovci a hokej je naše práce, na to člověk musí myslet. Ale když jsme v průběhu poslouchali ty příběhy okolo, bylo to nepříjemné. Jsme rádi za každou pomoc,“ řekl Chlapík po úterní výhře.

Ze vstupenek a za příspěvek od NHL se pro Ukrajince prchající před válkou vybralo přes tři miliony korun.

Bylo znát, že je zápas proti Kladnu unikátní?

Jasně, je fantastické, kolik se vybralo. Kladno se Spartou to skvěle zorganizovaly, lidi ve vedení odvedli skvělou práci. Byla tu parádní atmosféra, tak jsme chtěli sehrát i nějaký hezký hokej a vyhrát pro fanoušky. Je strašně důležité, že jsme to zvládli, i když nám pár kluků chybělo (Sparta nechala odpočívat tahouny Řepíka, Thorella, Sobotku, Poláška, Matuškina a Moravčíka).

Cítíte, že Jágrovu sílu osobnosti, když zapojil i NHL?

Pan Jágr je persona, vybudoval si jméno a je pro něj lehčí tohle zorganizovat. NHL pošle obrovské peníze, povedlo se to. Každá pomoc se může hodit a my můžeme panu Jágrovi jen poděkovat. A vedení Sparty, která to tu zařizovala. Teď už se ovšem nemůžeme dočkat play off.

Musíte ještě počkat na soupeře z předkola. Vyhlížíte někoho konkrétního?

Dáme si pauzičku, pak se vrhneme na přípravu. Dva týdny bez zápasu taky není ideální, ale soupeř mi je jedno. Zastávám názor, že když chcete vyhrát titul, musíte porazit každého.

Vyhrál jste bodování, jak se vám to poslouchá?

Příjemně. Záleží mi na tom, abych hrál dobře, díky tomu přichází body. Jsou odměnou za odvedenou práci.

Nastoupil jste proti Kladnu i proto, abyste dosáhl na metu 70 bodů? Mohl jste odpočívat.

Jasně, slyšel jsem od kluků nějaké kecy, popichovali mě, ale na tu metu jsem nějak nemyslel. Samozřejmě jsem strašně rád, že to tam naštěstí padlo.