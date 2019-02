Kanadský útočník Jones neuspěl na zkoušce v hokejové Spartě

Jones nastoupil za Spartu v šesti zápasech a připsal si jeden bod za branku. Hrál ve čtvrté formaci. Inkasoval také 36 trestných minut. V posledním vystoupení v neděli na ledě Třince při porážce 1:2 byl ve 46. minutě vyloučen za nesportovní chování kvůli reakci k rozhodčím vyloučen na deset minut a do konce utkání.

Jonese draftovala Tampa Bay v roce 2005 ve čtvrtém kole na 102. místě. V letech 2006 a 2015 sehrál v NHL za Lightning, Flames a Flyers celkem 132 utkání a připsal si 17 bodů za sedm branek a 10 asistencí. V sedmi duelech play off nebodoval.

Do Evropy se vydal v roce 2016. Nejdříve hrál za Iserlohn, pak se přesunul do Kolína nad Rýnem. V jeho dresu v minulém ročníku v 38 duelech včetně play off zaznamenal 21 bodů za 11 gólů a 10 přihrávek.