Nabídkou z Liberce jsem byl nadšený, hlásí útočník Marosz

„Nabídkou z Liberce jsem byl nadšený a jen jsem doufal, že to klapne. Byla to rychlovka. Dotáhlo se to během nějakých dvou týdnů,“ řekl 28letý centr, který se s Bílými Tygry minulé pondělí zapojil do letní přípravy. „Nahoře v tabulce se hraje líp než dole, mám obrovskou motivaci se tu ukázat v co nejlepším světle.“

Liberec opustila hlavní útočná opora Marek Kvapil, odešel i talentovaný Dominik Lakatoš. Pokračování dalších forvardů Libora Hudáčka a Tylera Redenbacha navíc zatím není stoprocentně jisté.

I proto se dá očekávat, že Marosz dostane hodně prostoru. „Po odchodu některých našich klíčových hráčů by měl být jedním z hlavních tahounů naší produktivity,“ potvrdil sportovní ředitel Filip Pešán, který s nováčkem počítá i do přesilovek.

Rostislav Marosz je odchovancem třineckého hokeje. Nejvyšší českou soutěž si kromě svého mateřského klubu zahrál i v dresu Olomouce, Karlových Varů a Pardubic. V extralize má na kontě rovných 300 startů, ve kterých nasbíral 161 kanadských bodů. Jednu sezonu také strávil na Slovensku v Dukle Trenčín.

V Liberci je na pozici centra velká konkurence a Marosz ví, že nic nedostane zadarmo.

„Změna je vždycky výzva. Budu se snažit plnit to, co mi řekne trenér a postupem času si budovat svoji roli v týmu. Záleží jen na mně, jak se s tím popasuju,“ uvědomuje si. „V posledních čtyřech sezonách Bílí Tygři jasně ukázali, že patří mezi českou špičku. Těší mě, že toho jsem teď součástí a že se můžu v kariéře zase někam posunout.“

Do liberecké kabiny rychle zapadl, pochvaluje si i okolí Liberce, které mu připomíná rodný Třinec. „Hory jsou tu podobné, jak obklopují město, což mi vrací vzpomínky na domov. Je to příjemné.“