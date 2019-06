Blíží se mi třicítka, to už v přípravě trpím při všem, pousmál se Vlach

„Nebylo to tak, že bych jednomu z týmů fandil, spíš jsem byl zvědavý, jak série dopadne. No, ale teď už doufám, že příští sezona dopadne pro Plzeň ještě lépe než ta letošní,“ pousmál se Vlach.

Zkušený forvard vyrostl ve Zlíně, v nejvyšší soutěži působil také v Olomouci či Liberci. Na konci června oslaví třicetiny a chystá se na novou výzvu. „Plzeň má poslední sezony pokaždé velké ambice, pro mě je to perfektní šance. Byla to první volba, nic jiného jsem neřešil,“ líčil hráč, který pokračuje v úspěšné rodinné tradici.

Jeho otec Rostislav získal v československé a české extralize sedm titulů, z mistrovství světa třikrát přivezl bronzovou medaili. A prosadil se i jako trenér, triumfoval se Zlínem i se slovenským Zvolenem. „Ale s otcem jsem přesun do Plzně vůbec neprobíral. Snažím se být samostatný, v tomhle směru jej vlastně i nerad zmiňuji,“ reagoval.

Hokejová Škoda vyrazila do Železné Rudy Až na kapitána Gulaše, poslední posilu Mertla a obránce Moravčíka, který se z mistrovství světa na Slovensku vrátil s pohmožděným ramenem, v neděli vyrazil kompletní tým hokejové Škody Plzeň na první soustředění do Železné Rudy. Zázemí tradičně našel v hotelu Ski-Bikes Apartments u areálu Samoty. Hned v podvečer byl na programu první výběh, v pondělí už začíná tvrdý tréninkový dril, který skončí až v pátek po obědě. „Loňský formát se osvědčil, tréninky vypadaly dobře, upravíme jen detaily,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák. S asistenty Jiřím Hanzlíkem, Rudolfem Pejcharem a především kondičním koučem Janem Snopkem budou mít na povel třiadvacetičlenný kádr. Už jej doplnil i slovenský obránce Čerešňák. Hráči se tak znovu mohou „těšit“ například na náročné výběhy do sjezdovky s uvázanou pneumatikou za zády. „Milan Gulaš s Tomášem Mertlem se k týmu připojí až na ledě, část suché přípravy ale určitě stihne Michal Moravčík. Po dohodě s lékaři se ještě domluvíme, jak dlouhé bude mít volno,“ doplnil Čihák. Do Železné Rudy se Škoda vydá ještě jednou na začátku července.

Vlach má s novými spoluhráči za sebou tři týdny suché přípravy, v neděli se přesunul do Železné Rudy, kde Plzeň čeká první náročné soustředění. „Je to nutné zlo, které musíme podstoupit. Bez toho to nejde, na sezonu musíme být dobře připravení. Na ledě je to samozřejmě trošku jiný pohyb, ale kondici je třeba nabrat už v létě,“ pravil smířeně. „Ale blíží se mi třicítka, takže už trpím skoro při všem...“

V minulé sezoně si za Karlovy Vary připsal devět gólů a sedmnáct asistencí, s Energií se vyhnul baráži. „To byl náš cíl, z tohoto pohledu sezona dopadla dobře. Ale možná mohla být i lepší, začátek se povedl a dlouho to vypadalo, že můžeme bojovat i o play off. To mě trošku mrzelo,“ přiznal Vlach, který do extraligy nakoukl poprvé v ročníku 2007/08 za rodný Zlín.

„Kluci mě v Plzni přijali super, rychle jsem zapadl, parta je tady skvělá. Blíže jsem znal jen Honzu Eberleho, hráli jsme spolu v Olomouci. A také Bobyho Janka, s tím jsem se pro změnu potkal v Třinci,“ vypočítal útočník.

O tom, jaké místo v sestavě mu trenéři přidělí, zatím moc nepřemýšlí. „Já vlastně můžu hrát kdekoliv, tedy pokud to není v brance, možná i na beku bych to nějak zvládl,“ zažertoval. „Věřím, že když o mě Plzeň stála, nějaké místo se najde. Jako soupeř byla Škodovka vždycky velice nepříjemná, důrazní kluci, kteří jsou stále v pohybu. Hlavně doufám, že to bude šlapat i v nové sezoně,“ řekl Vlach.