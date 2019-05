Na tu výzvu se těším, hlásí útočník Mertl po návratu do Plzně

Třiatřicetiletý Mertl se po sezoně v KHL, kde hájil barvy čínského Kunlunu, vrací na známé místo. Se Škodou, bronzovým týmem uplynulých dvou sezon, se domluvil na tříletém kontraktu.

„Celý rok jsme byli v kontaktu, pro nás byl Tomáš hlavní prioritou. Počítáme s ním na pozici prvního centra a jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít víceletou smlouvu,“ pochvaloval si sportovní manažer plzeňského klubu Tomáš Vlasák. „Dobře vím, s jakými očekáváními přicházím. A doufám, že navážeme tam, kde jsme přestali,“ reagoval Tomáš Mertl.

Po minulé sezoně bylo jasné, že Plzeň neudrží elitního centra Jana Kováře, který s Gulašem rovněž fungoval jako precizně seřízený stroj a společně si zahráli i na mistrovství světa na Slovensku. Kovář s největší pravděpodobností míří do Švýcarska.

„Koviho bude nesmírně náročné nahradit, to všichni víme. Bude to výzva a popravdě já se na ni těším,“ prohlásil Mertl. „Ale nečeká mě nic jednoduchého. Extraliga je velmi kvalitní soutěž, do které se vrací řada výborných hráčů. Ale věřím, že se nám bude dařit.“

V předloňské sezoně Mertl nastřílel za Plzeň včetně play off dvaatřicet branek a nasbíral 63 bodů. Stal se kanonýrem základní části, jeho parťák Gulaš, se kterým kdysi začínal v Českých Budějovicích, pro změnu nejproduktivnějším hráčem soutěže.

„S Milanem jsme byli v kontaktu, samozřejmě se ptal, jak to všechno vypadá. Ale v mém rozhodování zase nehrál až tak extrémní roli. Stejně bude nejdůležitější, aby nám to zase šlapalo spolu na ledě,“ mínil Mertl, účastník loňské olympiády v Pchjongčchangu.

Extraligu hrál kromě Plzně i za rodné České Budějovice a Hradec Králové, v KHL oblékal dresy Záhřebu, Ufy a loni Kunlunu. „V Číně jsem byl bez rodiny, i to hrálo roli v mém rozhodování. Teď se dívám už jen dopředu, rodinu budu mít blízko a chtěl jsem mít dlouhodobější plány. Proto jsem rád, že jsme se dohodli na tříleté smlouvě.“

V extralize Mertl odehrál zatím 587 utkání. K týmu Plzně se připojí v červenci, před nástupem na led.