Baráž už nechci nikdy zažít, svěřil se plzeňský bek Budík

„Nečekal jsem, že moje první profesionální sezona v extralize dopadne takhle. Psychicky i fyzicky nás to všechny vyždímalo. Naštěstí jsme ale dokázali extraligu v Pardubicích udržet. Ale je to určitě zkušenost, kterou už bych nikdy nechtěl opakovat,“ říká jednadvacetiletý Budík, rodák z Holic.

To už věděl o zájmu Plzně, která si ho vyhlédla a sledovala. „Jsem přesvědčený, že v něm dřímá velký potenciál a že ho u nás rozvine,“ míní Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda. Budík stále platí za český defenzivní talent, prošel mládežnickými reprezentacemi, zahrál si na mistrovství světa osmnáctek i dvacítek.

„Je to pro mě výzva a budu se ta slova snažit dokázat. Když se Plzeň ozvala, nečekal jsem to a bylo to příjemné. Má výborný tým a skvělé trenéry, já se už teď nemůžu dočkat, až začne nová sezona,“ reaguje Budík.

Už druhý týden dře v Plzni a po dlouhé době prožívá letní přípravu s celým týmem. „Poslední čtyři roky jsem trénoval sám, takže si zase zvykám na týmovou práci. A je to asi lepší, dokážete se pak lépe namotivovat i na věci, které nejsou moc příjemné. Ale tahle tvrdá dřina k tomu patří,“ srovnává bek.

Nešel úplně do neznáma, z reprezentačních srazů se zná s plzeňským triem mladíků Kodýtek, Kantner, Kaňák. „S klukama jsme si psali, informací jsem měl dost. Už jsem slyšel, jak se na Šumavě tahají pneumatiky do stráně,“ připomíná s úsměvem Budík blížící se dvě letní soustředění v Železné Rudě. Na to první Plzeň vyrazí už příští týden.

Z minulé sezony se mu jeden výsledek ze vzájemných zápasů Škody a Pardubic také vryl hluboko. „V lednu jsme tady dostali 11:1. Byl to největší nářez, který jsem zatím v kariéře dostal. Plzeň hrála loni skvělý hokej a moc se těším, že teď budu na téhle straně,“ přiznává.

Bude na něm, aby naplnil i Vlasákova proroctví.