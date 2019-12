Střet zájmů? Pardubický kouč se diví: Vazby na Motor jsem neskrýval

Bělohlav ovšem na pátečním tréninku společně s kolegou Otakarem Janeckým normálně řídil přípravu na víkendový dvojzápas s pražskou Spartou a brněnskou Kometou (v sobotu od 15, resp. v neděli od 17 hodin v enteria areně). Scházel jen druhý asistent Petr Čáslava, který se s hlavním koučem nepohodl.

Po tréninku se Bělohlav vůbec poprvé vyjádřil k tomu, co se v poslední době kolem klubu děje (protesty fanoušků, kteří si například po nedávném zápase s Plzní počkali na člena představenstva a staronového sportovního manažera Dušana Salfického a asistenta trenéra Janeckého a konfrontovali je) i k možné změně v realizačním týmu.

„To už žádná změna není. Tady to poslední dobou probíhá tímhle způsobem,“ konstatoval Bělohlav. „Je to hodně nepříjemné, hráče od toho zkoušíme oprostit. A my, trenéři, to zkusíme zvládnout,“ pokračoval kouč.

Jak vnímáte to, že primátoru Pardubic Martinu Charvátovi z důvodu možného střetu zájmů vadí, že jste osobně zainteresován v českobudějovickém hokeji? (Radek Bělohlav je jednatelem společnosti CB Hokej 2013 s. r. o., která provozuje lední hokej v Českých Budějovicích.)

V tomto směru všichni věděli, ještě než jsem podepsal smlouvu, jak to máme. Myslím, že to naopak dokonce kvitovali a dělali z toho přednost. V této chvíli té reakci nerozumím. Co k tomu mám říct.

Berete to jako „podpásovku“, svého druhu podraz?

No... Já moc nerozumím otočení v tomto směru. Do politiky se nemíchám, jestli to chtějí pro něco využít... Nechápu to. Všichni o tom vědí. V tenhle moment to nepředstavuje žádný problém mezi kluby, nějaká spolupráce mezi nimi i byla a profitovaly z toho i Pardubice -při hostování Klozáka (útočníka Jana Kloze) a podobně. Je to jejich reakce, já to neovlivním. Co s tím mám dělat.

Pardubice - Sparta Sledujte od 15.00 hodin online.

Můžete ze svého pohledu říct něco k tomu, co psal Petr Čáslava nedávno na Instagramu?

Co psal na Instagramu?

Neslo se to v duchu, že jste mu před posledním zápasem v Třinci vzal obránce, které měl na starosti, a že už to tudíž nebude dělat.

Jako hlavní trenér jsem koučoval zápas. To je všechno. Ano, on v tomto zápase neposílal hráče na led. Ale myslím, že jako hlavní trenér můžu v tomhle směru udělat rozhodnutí. Popravdě řečeno, ani zde nerozumím té reakci.

Na pátečním tréninku Čáslava nebyl. Platí tedy, že v realizačním týmu už dál nefunguje?

Od víkendu jsme ho neviděli.

Na přípravu na Spartu jste měli pět dní. Stihl se tým oklepat z porážky v Třinci?

Máme co napravovat. Ten týden myslím proběhl podle představ, ale až v pátek jsme se potkali v sestavě, která by měla nastoupit proti Spartě. Po Třinci nám dva hráči zůstali mimo: Matěj Blümel a Zdráhič (Jan Zdráhal). Uvidíme v sobotu, jsme natěšení i na takové soupeře, jakými jsou Sparta a Kometa. Máme před sebou těžký víkend. Už aby to bylo.

Sparta letos „jede“, je první. Nakolik vás to překvapilo?

Je to mužstvo, na které fanoušci vždycky přijdou. Je taky pod slušným tlakem, měnila tým, dokonce i během sezony. My budeme chtít sehrát stejnou roli jako minule v Praze (porážka 1:2 v prodloužení) - tam jsme dokonce určovali tempo zápasu. Bylo by strašně fajn, kdybychom to zopakovali. Je to však už dlouho a ty týmy byly v jiném rozpoložení - Sparťané se postupně posouvají do role, kde chtějí být.

A Kometa? Není komplikace, že s tak silným protivníkem hrajete tak brzy po Spartě?

Na to jsou hráči připravení, možná je to i lepší. V play off je to normální. Letos takhle hrajeme poprvé, neviděl bych v tom problém.

Co byste na její adresu dodal?

Má určitě minimálně stejné ambice jako Sparta. Stačí se podívat na její soupisku: od první do čtvrté lajny tam mají parádní hráče. Bude to možná trošku jiný hokej než se Spartou, ale jistě neméně náročný.

Fanoušci během posledního domácího zápasu s Plzní pořádali protesty, což má teď pokračovat. Vy byste si v duelech s tak nadupanými týmy určitě představoval úplně jinou atmosféru.

Hráči minule podporu z tribun nedostali, což pro mě bylo obrovské zklamání. Ovlivnilo je to. Byl bych rád, kdyby to proběhlo v jiném duchu. Ale jestli diváci budou negativní, nebo nám naopak pomůžou, uvidíme až v sobotu. Budu si každopádně přát tu druhou variantu.