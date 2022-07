PSG chce stabilizovat zlínský hokej. Do extraligy postoupíme sami, říká Vlach

„Extraligu si vybojujeme sami“ Tréninkový objem splnili. Hokejisté PSG Zlín ale končili suchou část přípravy v nejistotě, kterou rozpoutal mediálně propíraný boj o pozici nového generálního manažera. „Hráči to vnímají. Ptají se, jaká je situace. V kabině se uskutečnily dvě schůzky,“ prozradil hlavní trenér Rostislav Vlach, který se k týmu vrátil po necelých šesti letech, aby mu pomohl k okamžitému návratu do extraligy. Patový stav, do něhož klub uvrhlo dlouho neúspěšné hledání nového šéfa, způsobil v šatně áčka rozruch. „Před nástupem na led bychom potřebovali, aby se situace zklidnila a hráči se mohli koncentrovat jen na přípravu,“ přeje si Vlach, který se svým realizačním týmem stojí za stávajícím vedením reprezentovaným zapsaným spolkem Berani a titulárním partnerem stavební firmou PSG. „Hráče jsme vybírali se současným vedení. Mužstvo bylo poskládané, abychom mohli bojovat o extraligu,“ poznamenal Vlach. Komentoval i případný převod extraligové licence z Karlových Varech, o němž mluvil neúspěšný kandidát města na pozici generálního manažera Robert Hamrla. „S touto variantou jsme nepočítali. Chceme jít jedinou cestou, vybojovat si extraligu sami.“ Trenér zlínských hokejistů Rostislav Vlach (v popředí) stojí za současným vedením. Pomoci by k tomu měl i francouzský reprezentační útočník Valentin Claireaux, který se má podle Vlachových informací připojit k týmu 27. července. Stejně jako elitní obránce Daniel Gazdy bude mít vyřízené střídavé starty do domácí extraligy. Letní příprava Beranů se obešla bez vážnějších zdravotních komplikací. Poprvé ji vedl kondiční trenér Libor Chytil, bratr útočníka New York Rangers Filipa. „Současná situace se nijak neprojevila. Kluci trénovali s chutí. Drželi při sobě, parta bude dobrá,“ věří Vlach. Se stávajícím kádrem Berani rozjedou Chance ligu, Vlach ale nevyloučil posílení mužstva o dva útočníky v průběhu sezony. Na led vyjede 21. července také šest juniorů, větší šanci dostat se do kádru áčka mají obránci. První přípravný duel odehrají zlínští hokejisté 11. srpna v Brně, celkem jich absolvují sedm včetně derby se Vsetínem. Do soutěže pak vstoupí 14. září domácím zápasem proti Kolínu.