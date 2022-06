Podnikatel Hamrla mimo hru, zlínský hokej má dva šéfy

Ze stávající rady jednatelů byl odvolán Patrik Kamas, naopak výměna nominanta města Jana Štětkáře za bývalého brankáře a podnikatele Roberta Hamrlu neprošla. Štětkář tak nadále vede klub společně s jednatelem Jiřím Marušákem. To jsou v kostce hlavní výsledky ostře sledované valné hromady klubu PSG Berani Zlín.

„Dopadlo to jinak, než jsme předpokládali,“ přiznal primátor a prezident prezidia klubu Jiří Korec.

Favoritem magistrátu na nově vzniklou pozici generálního manažera byl Hamrla. Jenže město má v hokeji jen 49 %, takže bylo závislé na dohodě se zbylými akcionáři. A zapsaný spolek HC Berani Zlín (41 %) i titulární sponzor, kterým je stavební firma PSG (10 %), se postavili proti.

„Město tak teď ve vedení klubu svého zástupce nemá. Nevím, za koho tam Jan Štětkář je, za nás už ne. A pokud ano, tak nám zbylí spoluvlastníci diktují personální politiku. Přitom my jsme tím, kdo dotuje provoz klubu nejvíce penězi,“ uvedl Korec.

Důsledky mohou být navíc zásadní. V pondělí 11. července se uskuteční rada města, na níž se bude probírat výše podpory magistrátu pro hokejový klub. Nyní dostává A tým 16 milionů korun ročně a další desítky milionů putují na provoz zimního stadionu a pro mládež.

„Musíme si vyhodnotit, jak klub dále podporovat, když ani nejsme schopní prosadit svého zástupce v jeho vedení,“ naznačil Korec.

Snížení podpory pro profesionální hokej je reálná varianta, kterou už nyní prosazuje asi třetina radních. A po včerejšku jich může přibýt. Hokej by pak mohl spadnout do balíku dalších sportů ve městě, jimž se peníze přidělují poměrně.

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje, když jsem v minulosti kolegy v radě přemlouval, ať udržíme stávající výši podpory i po sestupu z extraligy. Ještě předtím jsme investovali do nákupu multimediální kostky, rolby nebo oprav stadionu,“ poznamenal primátor. „Je ale potřeba si k tomu sednout s chladnou hlavou a oprostit se od pocitu, že jsme v podstatě dojnou krávou bez možnosti prosadit svůj názor.“

Spolek nechce válčit s městem

Tomáš Valášek, který je prezidentem zapsaného spolku HC Berani Zlín, se snaží emoce mírnit. „Nikdo z nás nechce válčit s městem, ale riziko jeho nepodpory je pro nás nyní menší, než kdybychom hlasovali pro návrh jmenovat Roberta Hamrlu jednatelem,“ prohlásil.

„Chceme se zástupci magistrátu dále jednat a přesvědčit je naší prací i vysvětlováním, proč jsme se tak rozhodli. Hlavně doufáme, že se situace uklidní a ze sportu se nebude dělat politika, jako tomu bylo doposud,“ upozornil Valášek.

Ještě minulý týden to přitom vypadalo, že Hamrla projde. Situace se ale zásadně změnila v pondělí večer, kdy se sešlo mimořádné představenstvo spolku. Byl na ně pozván i Hamrla, aby vysvětlil svoji finanční a sportovní vizi. Výsledek? Sedm hlasů proti jeho jmenování, jeden se držel a jeden zástupce města byl pro.

Klíčová byla dvě témata. „Lidé, kterým osobně důvěřuji, uvedli, že s příchodem pana Hamrly skončí firma PSG a spolu s ní i konsorcium dalších firem, což by dohromady znamenalo roční ztrátu 8 až 12 milionů korun,“ sdělil Valášek.

Hamrla garantoval, že přes svoji agenturu přinese do klubu během tří sezon celkem 15 milionů korun. Podle zástupců spolku však neměl konkrétní podklady, jak nahradí zmíněný výpadek dalších peněz.

„Není to pravda. Mluvil jsem se spoustou stávajících i nových sponzorů a podporovali by hokej i za mojí éry,“ reagoval Hamrla.

Druhá otázka se týkala sportovní oblasti a Hamrlova nápadu na sloučení mládeže Beranů s klubem Tigers Zlín a následného vytvoření A a B týmů. Takto to prezentoval při výběrovém řízení a stojí si za tím i nadále. „Zjistili jsme ale, že by to bylo jinak a ke sloučení klubů by nedošlo. Byla to stejná kachna jako domnělý nákup extraligové licence,“ konstatoval Valášek.

V zákulisí se také mluvilo o návratu šéftrenéra mládeže Tigers Zdeňka Sedláka k Beranům. „Ano, padla otázka i na tohle a já si to umím představit. Zdeněk Sedlák je jedna z mála legend klubu, která má vystudovanou A licenci, trénuje patnáct let a v Tigers potvrzuje, že je to jeden z nejlepších mládežnických trenérů u nás,“ řekl Hamrla. „Zástupci spolku věděli, že jedním hlasováním by se z nadřízených stali podřízenými. Je paradox, že tito lidé hlasují sami o sobě.“

Z výsledků hlasování je zklamaný. „Byl jsem kandidát města a měl jsem písemné potvrzení od spolku, že na valné hromadě projdu. Připadám si, že jsem byl podveden,“ podotkl Hamrla.

Přijde další výběrové řízení?

Klíčová otázka zní – co bude dál? Povede tedy klub v nadcházející sezoně dvojice Marušák–Štětkář? „Záleží to na dohodě vlastníků. Dokud se nedomluví na mojí výměně, budu práci dělat nadále a co nejvíce zodpovědně,“ reagoval pro MF DNES Štětkář. „Po snížení počtu jednatelů ze tří na dva nám práce přibude a nechci nechat Jirku Marušáka ve štychu,“ dodal.

„Situaci respektuji a beru realisticky. Snažím se pracovat na maximum,“ doplnil Marušák, jenž by si spolupráci s Hamrlou neuměl představit. Přivítal by, kdyby prošel stále aktuální návrh spolku, aby klub vedl společně s bývalým reprezentantem a nynějším trenérem mládeže Petrem Čajánkem.

Pokud s tím však zapsaný spolek neuspěje, vyzve spolumajitele k vypsání nového výběrového řízení, které by podle Valáška respektovalo skutečného vítěze. „Což se v prvním výběrovém řízení nestalo,“ dodal. Hamrla se do něj už podruhé nechce hlásit. „Došlo by zase k tomu, že lidé v klubu by si sami vybírali člověka, který je povede. Je potřeba změnit strukturu celé organizace, aby v ní rozhodoval ten, kdo její provoz platí,“ řekl.