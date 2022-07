Zlín pošle další miliony hokeji, dojnou krávou být nechce. Co po volbách?

Bude tak stejná jako loni, kdy ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž, z níž letos na jaře po 42 letech sestoupil.

„Rozhodli jsme se dodržet slovo. Nechceme vystupovat jako nedůvěryhodný partner, který nedrží slovo. Je to také signál pro klub, jeho partnery i fanoušky, že chceme brzký návrat do extraligy,“ uvedl primátor a prezident prezidia hokejového klubu Jiří Korec (ANO).

„Jsem rád, že opadly emoce a uplatňuje se zdravý rozum,“ reagoval Tomáš Valášek, předseda spolku HC Berani Zlín, který vlastní licenci a stará se o mládež či provoz stadionu. „Pro nikoho není dobré měnit tak zásadní věci v rozjeté sezoně. Čekají nás nyní složité časy i kvůli nárůstu cen energií a podpora města je pro nás důležitá.“

Klub ale úplně vyhráno nemá. Do konce letošního roku dostane 4,8 milionu korun a o dalších financích rozhodne až nové zastupitelstvo, které vzejde ze zářijových komunálních voleb.

„Hokejisté uzavírají fiskální rok na konci dubna, kdy končí sezona, zatímco rozpočet města se týká klasického kalendářního roku,“ vysvětlil Korec. „Vytvořili jsme tak potenciál pro to, aby nové vedení města mohlo na sezonu 2022/23 dát také 16 milionů korun. To však závisí na tom, jak bude vypadat rozpočet magistrátu na nový rok.“

Z města zároveň jasně zní, že nechce být „dojnou krávou“, která bude nadále ve velkém platit provoz klubu. „Hokej podporujeme, ale spolek musí hledat peníze i jinde než na městě,“ vzkázal radní Miroslav Chalánek (ODS).

Chystá se také obměna vedení hokeje. Na valné hromadě, která se bude konat na přelomu července a srpna, hodlají zástupci města odvolat Jana Štětkáře z pozice jednatele klubu, který v této funkci působil právě za radnici.

„Počítáme s tím, že jeho nástupce si jmenuje spolek HC Berani Zlín a firma PSG, kteří mají v rámci vlastníků většinu 51 procent,“ sdělil Korec s tím, že podle městem prosazené nové organizační struktury má klub vést výkonný ředitel a generální manažer v jedné osobě.

„Respektujeme demokratický princip a to, že nás mohou přehlasovat, byť se nám to nelíbí. Nejsme smíření s tím, do jaké pozice se město jako největší donátor klubu dostalo,“ doplnil Korec.

Zlínský hokej nyní vedou dva jednatelé - Štětkář a bývalý hokejista Jiří Marušák. Třetí jednatel Patrik Kamas byl na minulé valné hromadě odvolán. Kdo by mohl Štětkáře nahradit, zatím nelze říct. „Je to čerstvá informace, musíme se nad tím zamyslet a probrat to v rámci občanského sdružení,“ podotkl Valášek.

Město zároveň hodlá nabídnout zájemcům svůj podíl v klubu k odkupu. Čeká na ocenění hodnoty podílu, známé by mělo být na konci července.

„Podíl by mohlo například odkoupit konsorcium silných firem z regionu, které dle informací od spolumajitelů klub finančně zajistí. Žádná konkrétní nabídka však aktuálně na stole není,“ sdělil Korec.

„Město by mělo usilovat o to, aby se svého podílu (49 %) zbavilo. Není uzpůsobeno tak, aby aktivně řídilo hokej,“ řekl Chalánek. „Klidně ať náš podíl koupí komerční subjekt. Budeme rádi, když jej dostane někdo, kdo je připravený s ním dobře nakládat,“ dodal.

O zmíněném konsorciu PSG, Samohýl Motor, Trinity Bank, Vitar a dalších, mluvil už začátkem měsíce Juraj Surovič, majoritní akcionář stavební firmy PSG. „Jsme připraveni akcie od města odkoupit, abychom pomohli postavit nové základy celému zlínskému hokeji, od A-týmu až po mládež, a zajistit klubu dlouhodobé stabilní fungování,“ prohlásil.