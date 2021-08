Pauza už mě štvala, říká pardubický Paulovič. Při návratu hned skóroval

„Jsem rád, že jsem se konečně dostal na led, pauza už mě štvala. Chodil jsem stále jen na kolo a do posilovny, kde jsem toho ale stejně nemohl moc dělat,“ postěžoval si Paulovič v rozhovoru pro klubový web.

Přišel tak o úvodní tři přátelské zápasy, naskočil až do toho posledního, ve kterém Pardubice minulý čtvrtek porazily Olomouc 5:4 po samostatných nájezdech.

„Bylo to pro mě těžké, protože před utkáním jsem byl asi jen čtyřikrát na ledě. Složité bylo se do toho dostat hlavně fyzicky, ale dá se říct, že jsem spokojený,“ přemítal Paulovič.

Aby taky ne. Ve 44. minutě z dorážky vyrovnával na 2:2 a celý zápas pak rozhodl dalším gólem v osmé sérii nájezdů. V nich navíc uspěl celkem dvakrát. „Ani sám nevím, jak jsem je proměnil,“ smál se Paulovič.

Při prvním jsem viděl, že brankář má volno na vyrážečce, tak jsem tam vystřelil. Druhý mi taky vyšel, ale dopředu jsem nic nevymýšlel,“ dodal. Nijak zvlášť potom Paulovič nepřeceňoval ani svůj zmíněný první gól ze hry. „Spíš jsem byl ve správný čas na správném místě. Byl tam jeden odraz, tak jsem vystřelil a padlo to tam,“ popsal Paulovič.

Proti Olomouci nastoupil v první lajně s Adamem Musilem a Anthonym Camarou. „I když jsme spolu byli jen jednou na ledě, bylo to fajn. Stále je ale co zlepšovat, čím víc spolu budeme hrát a komunikovat, tím to bude lepší,“ uvažoval Paulovič.

Ostatní spoluhráče však trochu pokáral za špatnou disciplínu. Dynamo inkasovalo sedm menších trestů, Hanáci navíc jeli dvě trestná střílení. „Bylo to šílené, Klouček nás podržel.“