Cienciala se v Pardubicích uvedl gólem po 28 sekundách. Kéž to vydrží, směje se

„Nikdy se mi nestalo, abych v přípravě dal hned v prvním střídání gól,“ rozplýval se Cienciala v rozhovoru pro klubový web. „Hned od začátku jsme Vítkovice zatlačili, těsně přede mnou měl ještě šanci Marek Hecl (novic z kádru slovenského Trenčína), ale pak jsme znovu získali puk, Matěj Blümel mi výborně nahrál zpoza branky a trefil jsem to. Kdyby to tak bylo každý zápas, bylo by to super,“ neskrýval spokojenost Cienciala.

Navnaděn premiérovou trefou už vyhlíží druhý přípravný duel, který Dynamo sehraje ve čtvrtek v 17 hodin doma v malé hale pardubické enteria areny proti Olomouci.

„Neskutečně se na to těším. V malé hale to bude zajímavé, mohla by tam být super atmosféra. Navíc se na utkání přijede podívat i moje rodina, takže to bude o to ještě lepší,“ těší se Cienciala.

Těžko odhadovat, jakou trenéři v přípravném období proti Olomouci zvolí sestavu. Ve Vítkovicích Cienciala nastoupil v první lajně s již zmiňovanými Markem Heclem a Matějem Blümelem.

„Hráli jsme takhle spolu poprvé, ani jsme nijak extra netrénovali, snad jednou. Kluci jsou výborní hráči, na to, že to byl první zápas, tak si to docela sedlo,“ pochvaloval si pětadvacetiletý centr, jenž je schopen zároveň nastupovat jako levé křídlo. Právě pro jeho univerzálnost Dynamo na něj ukázalo.

Bitky v srpnu nezažil

Ze střídačky ve Vítkovicích sledoval také momenty, které se v prvních přátelských utkáních na startu sezony hned tak nevidí. V závěru úvodní dvacetiminutovky se do sebe pustili domácí útočník Robert Flick s obráncem Dynama Ondřejem Válou a boxerský program potom volně navázal hned na začátku další části pěstním soubojem Marka Kaluse s Patrikem Poulíčkem. Ten si odnesl krvavé zranění v obličeji.

„Ještě že jsem v tom nebyl zapletený já,“ smál se Cienciala, „to jsem v srpnu ještě nezažil. Nevím, jestli to soupeř měl nějak nakázané, ale byli to zrovna hráči, kteří to mají v krvi. Ale je to hokej a k němu to patří.“

Prostředí v Pardubicích si zatím nemůže vynachválit: „Už od letní přípravy mám skvělý pocit z toho, jaká jsme parta, sešel se tu hodně kvalitní tým. Bude důležité, abychom si na sebe zvykli a dokázali to přenést i v září do ligy. Postupně to musíme nastartovat, aby náš výkon gradoval.“

Před startem extraligy Dynamo čeká včetně toho čtvrtečního ještě osm přípravných zápasů, do soutěžního ročníku pak vstoupí 10. září doma proti Plzni.