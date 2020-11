Východočeské hokejové derby bez náboje? Snad ne tak docela

Tenhle zápas býval většinou vyprodaný, ať se hrál v Pardubicích, nebo v Hradci. Ve čtvrtek se ovšem ke škodě hokeje i jeho atmosféry v pardubické enteria areně 10 194 diváků tísnit nebude; tak jako v případě ostatních extraligových zápasů po koronapauze bude i první letošní východočeské derby úplně bez nich. Týmy obou soupeřů, rozhodčí, časomíra a zapisovatelé, nutná pořadatelská služba, pár novinářů v press centru pod stropem... a to bude všechno.



„Bude tomu chybět náboj, který derby dodávají fanoušci,“ řekl po úterní výhře 2:1 nad Kometou, teprve druhé v sezoně, trenér Dynama Milan Razým. „Ale na Mountfield se připravíme, jak nejlépe budeme umět,“ slíbil.

Hradec se v prestižním klání bude chtít rehabilitovat za krajně nevydařené uplynulé kolo, v němž ve vlastní hale podlehl 0:4 Varům. I tak ovšem do Pardubic pojede jako jasný tabulkový favorit - v 10 utkáních získal 20 bodů a je průběžně 4., zatímco Pardubice mají z 9 duelů bodů pouze 6 a nacházejí se až na předposlední 13. pozici.

„Musíme se vrátit k naší hře,“ hecoval na klubovém webu Mountfieldu svůj nynější tým útočník Jakub Orsava, jenž v minulosti oblékal i dres Dynama. „Sice je to derby, ale měli bychom se dívat hlavně sami na sebe. Půjdeme do toho naplno a chceme získat tři body,“ pokračoval. A „jít do toho naplno“ plánují rozhodně i u sousedů.

„Nemáme teď jednoduchý los, musíme ze sebe v těch zápasech vydat maximum. Komu se to podaří, vyhraje. Můžeme i prohrát, ale pro vítězství musíme udělat vše,“ uvedl kouč Dynama Razým.



Pardubice - Hradec Čtvrtek 18.00 online

Důležitým faktorem pro výsledek budou bezpochyby výkony gólmanů - zde se dá očekávat souboj Pavel Kantor - Marek Mazanec. Pardubický Kantor, který mimochodem dvě sezony ze své kariéry odchytal v Hradci, naposledy s Kometou potvrdil zlepšenou formu.



Jestliže předtím se Spartou nemohl mít čisté svědomí ani u jedné ze dvou inkasovaných branek, za jediný gól Komety opravdu nemohl - po chybě forvarda Mandáta, který se lacino nechal obrat o touš, šli totiž hosté „dva na nula“. Vedle toho Kantor lapil 21 střel Brňanů.

„Hráli jsme slušně dozadu, zvládli jsme oslabení a tlačili se dopředu. Snad nás výhra nad Kometou povzbudí směrem k dalším zápasům, nejen v derby s Hradcem. Chceme vyhrávat, nebaví nás chodit se sklopenou hlavou na stadion. Musíme na to navázat,“ burcoval Kantor.