Plzeň brala tři body v tvrdé bitvě. Ale má strach o svého nejlepšího střelce

Nicméně zdravotní stav elitního střelce Škody zůstává s otazníky, levou ruku má pochroumanou. Dobrou zprávou je, že po utkání vyjel na led k tradiční „děkovačce“.

„Uvidíme zítra, jde ještě na další vyšetření,“ prohodil pak plzeňský trenér Miloš Říha.

Šlo o hodně, Škoda chtěla uhájit čtvrtou příčku, Vítkovice by se vytoužené metě v případě výhry výrazně přiblížily. Podle toho duel vypadal. Plný drsných střetů, osobních soubojů, Ridera přišla hned o dva hráče vyloučené na pět minut a do konce utkání – Kaluse a Stehlíka.

„Od Kaluse to bylo zbytečné. Stehlík ale do souboje nešel nijak zákeřně, bohužel tam bylo krvavé zranění. Ale nemyslím, že to byla nějaká prasárna,“ hájil svého svěřence vítkovický asistent Radek Philipp.

Jenže domácí centr Kodýtek tenhle střet odnesl zlomeným nosem, na určitý úsek byli mimo hru také Suchý s Blomstrandem. Hlavně v přesilovkách byla absence útočníků znát, Plzeň se v nich vůbec nedokázala prosadit, hosté navíc precizně a důrazně bránili.

„Přesilovky hrál, kdo mohl, pak je to složité, nacvičené vzorce nefungují. Ale kluci tam nechali všechno, výhru jsme urvali bojovností a maximálním nasazením. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Bylo to diametrálně odlišné od minulého zápasu v Hradci, perfektně odpracované,“ vyzdvihl Říha.

Škoda si postupně vypracovala dvoubrankový náskok. Ve 12. minutě úspěšně dorážel Malát střelu Kindla, kterou brankář Dolejš neudržel. V polovině zápasu se pak rychlým výpadem zpoza branky prosadil lotyšský forvard Dzierkals. „Puk skákal, plácnul jsem do něj jako golfista a jsem šťastný, že to tam spadlo. Byl to moc těžký zápas, ale takové budou už všechny do konce sezony,“ mínil Sebastián Malát.

I Vítkovice měly šance, třeba Kovář s Fridrichem trefili v první polovině zápasu tyč. Ale prosadily se jen jednou, když ve 46. minutě po vyhrané buly napálil puk od modré nechytatelně k tyči Solovjov. „Až do konce se Plzeň musela bát,“ poznamenal Philipp. Největší šanci na vyrovnání však v 52. minutě udržel gólman Pavlát, když zastavil bekhendovou kličku osamoceného Fridricha.

Až trefa Schleisse, jeho dvacátá v sezoně, do opuštěné branky hostů necelou půl minutu před koncem tuhle řež převážila.