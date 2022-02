Plzeňský Schleiss po bitvě s Vítkovicemi: Teď už to bude stále vyhrocené

„Tyhle zápasy mají parádní náboj, bylo to super. Takhle by to mělo vypadat, když o něco jde. Že to bylo tvrdé? To k tomu prostě patří,“ prohlásil sedmadvacetiletý Schleiss po vydřeném vítězství 3:1.

Nebylo šarvátek až moc?

Nějaké tam byly. A je dobře, že dnes jsme tam byli všichni. Ne jako minule v Hradci, že tam zůstane jeden náš hráč a dostane naloženo.

Vítkovice využily výškovou převahu, myslíte, že některé jejich zákroky byly za hranou?

Některé asi určitě… Ale nechci se na to rozhodně vymlouvat, tohle se stane v rámci hry. Oni mají hráče vyšší, my zase rychlejší. Na ledě se může stát cokoliv, po zápase jsme zase normální lidi. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Byl to jeden z těch zápasů, kdy výhra hodně bolí?

Tak je to v pořádku, když člověk zatne tipec a skousne nějaký ten náraz. Když si počká a pak to na ledě rozdá čistě zpátky, vyplatí se mu to víc, než nějaké zákeřnosti.

Potřebovali jste uhájit čtvrté místo, Vítkovice se na něj tlačí. Asi se dal čekat takový průběh, že?

Tohle platí už nějaký čas a bude to tak do konce sezony. Je to už vyhrocené. Kdo si to uvědomí a téhle hře si přivoní, uspěje. Musíte to vydržet, být na souboje připravený. Pak se nemůže stát nic vážného, i když se to zdá tvrdé. V tom je hokej krásný, že si můžete najít soupeře a čistě ho sundat, když to nečeká.

Máte strach o stav klíčového útočníka Michala Bulíře?

Každého zamrazí, nechcete přece přijít o svého nejlepšího útočníka. Doufejme, že bude v pořádku. Byli jsme trochu skleslí, ale pak jsme se naopak nabudili a semkli.

Nevyšly vám dvě dlouhé přesilovky, co v nich scházelo?

Kluci různě odpadali, chodili na šití a tak. Najednou se sestava lepila, nebylo to optimální. Naštěstí se to dnes přiklonilo k nám.