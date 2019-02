Nemůžu si stěžovat, říkal po výhře v Třinci plzeňský brankář Milčakov

O tříbodové vítězství jste přišli pár vteřin před koncem třetí části. Hodně vás to mrzelo?

Vždycky je těžké takhle v závěru inkasovat. Ale už nejsem tak mladý, něco mám odehráno. Vím, že se nedá soustředit na góly, které jste už dostali. Musíte se dívat dopředu, nedělat si hlavu z toho, co se stalo a co už nemůžete ovlivnit. Ale tohle přichází až s věkem.

Berete to tak, že jste získali dva body, nebo jeden ztratili?

Třinec má skvělý tým, před zápasem bychom za dva body byli šťastní. Po takovém průběhu si ale musíme přiznat, že jsme jeden ztratili. Nicméně když se ohlédnu, jaké teď máme výsledky, musíme zaklepat.

Při nájezdech jste se radil s koučem gólmanům Pejcharem. Dal vám správné informace?

To patří mezi tajemství mezi brankářem a trenérem.

Tak opačně. Překvapil vás někdo z třineckých střelců?

Měl jsem štěstí, že Polanský trefil tyč. A při druhém nájezdu mě překvapil Bukarts. Naznačil jednu věc, udělal druhou. Čekal jsem něco jiného, ale naštěstí minul.