Liberecký Jelínek lítal bez hokejky jako hadr na holi, pak dal dva góly

„Ani to nějak zvlášť neprožívám, jsem hlavně rád, že vyhráváme,“ řekl Jelínek. „Je to super, vedeme 2:0, ale nic nekončí, vyhlížíme další zápas.“



Tentokrát jste museli vývoj otáčet, soupeř šel už po půlminutě do vedení. Čekali jste, že bude druhý zápas těžší?

Věděli jsme, že každý zápas se nám nemusí povést už od začátku. Oni mají houževnatý tým, který nedá nic zadarmo, takže jsem rád, že se to zvládlo. Máme čtyři vyrovnané lajny a každá může dát gól.

V první třetině jste za stavu 0:1 ubránili dlouhou dvojnásobnou přesilovku soupeře. Byl to klíčový moment?

Stoprocentně ano. Láďa Šmíd navíc zlomil hokejku, takže jsem mu dal svoji a lítal jsem tam trošku jako hadr na holi. Roman Will pochytal pár nebezpečných střel a já jsem si hlídal aspoň jednoho hráče, abych mu blokoval střelu. Bez hokejky se brání blbě, a tak jsem se snažil spíš překážet.

Obránce Šmíd si o vaši hokejku křikl?

Ne, dal jsem mu ji automaticky, protože ji v tu chvíli u brány potřeboval víc než já, aby mohl odhazovat puky pryč.

Boleslav prohrála v Liberci už 19 zápasů v řadě. Je to náhoda?

Pro nás je to samozřejmě super, ale radši to moc neřeším, aby to nezakřikl. Hráči Boleslavi to asi budou mít trošku v hlavách, to je jasné, ale v play off nekoukáte na nějaké série. Teď jede Boleslav domů a čekám, že na nás vletí od první minuty. Musíme se na neděli dobře připravit.