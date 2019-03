Nejdřív u zubaře, pak Chmielewski skočil do play off a Třinec vyhrál

Střílel do levé tyčky. Od té se puk odrazil za vítkovického brankáře Bartošáka, který si ho před najíždějícím Ciencialou srazil do sítě. Tak padl druhý gól hokejových Třince ve druhém čtvrtfinále. „Měl jsem štěstí,“ popsal trefu polský útočník Aron Chmielewski. „Důležité bylo vyhrané buly od Davida Ciencialy. Potom jsem dostal puk od Ondry Kovařčíka. Gólman moc neviděl, měl před sebou hodně hráčů.“

Byly Vítkovice v druhém utkání nebezpečnější než v tom prvním?

Víc bojovaly, byly na nás lépe připravené, i když výsledek to neukazuje. Byly tvrdší, důraznější, využily své fyzické parametry, ale my máme také silné hráče. A podržel nás Šimi (brankář Šimon Hrubec), což jsme potřebovali. Vpředu jsme měli hodně šancí a tři jsme využili.

Hrajete s celoobličejovým krytem. Co se stalo?

Minulý týden na tréninku jsem dostal pukem a odnesly to čtyři zuby.

Kolik vám jich chybí?

Hodně, ale z toho tréninku jsem měl ty čtyři poškozené. Hlavně jde o kořeny. Proto hraji s krytem. Nejprve jsem zkoušel mřížku, ale přes tu jsem neviděl. Ale i tak si na plexi zvykám. Strašně mi vadí.

Byl to složitý zákrok, aby vám zuby vydržely?

Spravil mi to kamarád zubař. A složité to bylo. Pracoval na tom tři a půl hodiny. I pro mě to bylo těžké, furt s tou držkou nahoře... (směje se). Nepříjemné to bylo pro mě i pro něho.

Jak jste k tomu úrazu přišel?

Kamarád netrefil branku.

Pořád je kamarád?

Jasně, to se stává. Byl jsem zrovna za bránou, neměl jsem tam co pohledávat. Máme na tom rovný díl viny, padesát na padesát.



Asi jste neváhal, zda si dát pauzu nebo jít i přes potíže s krytem do souboje s Vítkovicemi.

Vůbec. To je play off. Nepamatuju zápas, kdy jsem se cítil na sto procent zdravý a že by mě nic nebolelo. Hokej je tvrdá hra a mám rád srážky. Něco bolí, ale je to play off a navíc hokej.

Jaké budou odvety v Ostravě?

Budou ještě těžší, přijde více diváků. Víme, jaké to tam je. Bude to hra chyb a myslím si, že to bude o jednu branku. Těším se na to.