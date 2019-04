Plzeňský Čerešňák: Máme dva dny na to, abychom se uklidnili

„Připravovali jsme se na ně, věděli jsme, jak budou hrát a snažíme se náš herní plán plnit,“ řekl Čerešňák po dnešní, druhé výhře v třinecké Werk Aréně.



Nač si musíte dávat největší pozor?

Na jejich přečíslení a úniky, což se nám zatím daří. Je to výborné.

Soupeře hodně vysoko napadáte. Jak moc to je náročné?

Vždy je to o tom instinktu útočníků. Pokud si věří, tak soupeře napadají. A my musíme dorazit k nim, aby protihráči neměli prostor. Je to hodně o bruslení, ale zvládáme to.

A výborně chytá váš brankář Frodl, že?

Frodo chytá fantasticky. Jsme velmi rádi, že ho tu máme, že si věří i na puku. Můžeme se na něj spolehnout

Třinec bude muset na vašem ledě vyhrát, aby udržel šanci na finále. Co od těch zápasů čekáte?

Sám jsem na ně zvědavý. Ale nesmíme nic ani trochu podcenit a hrát stále tu naši hru. Třinec bude určitě agresivnější. Bude to o tom prvním domácím zápase. Pokud do něj nastoupíme jako do těch dvou tady, tak ho můžeme zvládnout.

Nepodlehnete doma euforii?

Můžeme si ty dvě výhry teď užít, ale hraje se na čtyři, takže do každého zápasu musíme nastoupit stoprocentně koncentrovaní. Euforie je, ale máme dva dny na to, abychom se trošku uklidnili.