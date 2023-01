Olomoucký útočník Musil pookřál a pomohl k bodu s cenou zlata

V neděli však dvě povedené trefy udělaly třicetiletému útočníkovi jistě radost, žal pro příznivce olomouckých hokejistů na výhru nestačily. I tak ale Musilův příděl vynesl Hanákům alespoň bod – ve 36. kole extraligy prohráli v Hradci Králové 4:5 po prodloužení.

Oba Musilovy zásahy přišly v klíčový čas. Nejprve vyrovnával na 1:1 šestačtyřicet vteřin před první sirénou, když mu v přesilovce exkluzivní pozici přichystal Kunc. Po divočině v druhém dějství přidal Musil svůj druhý zásah tentokrát osmnáct vteřin před vypršením dvaceti minut. Domácí mohli v poklidu dohrát třetinu ve svém pásmu, jenže Jakub Lev prachbídně rozehrál, Musil kotouč uzmul a tváří v tvář Růžičkovi zachoval klidné ruce.

Olomouc s Hradcem padla poprvé v sezoně (předchozí dva zápasy vyhrála 3:0 a 5:0). V předchozím ročníku přitom na Mountfield Mora nevyzrála ani jednou.

Ve druhé třetině po dvojnásobném vyloučení prohrávala už 1:3, jenže góly Navrátila a Dujsíka v rozmezí 84 sekund ji vrátily zpět do zápasu. „Vzhledem k průběhu je bod zlatý. I v okleštěné sestavě jsme to ubojovali a bod má cenu zlata,“ říkal obránce Tomáš Dujsík.

Včera musel opět zvládnout větší porci na ledě. Mora, stejně jak mnohokráte v minulých zápasech, hrála kvůli zdravotním potížím v kabině na šest beků. Což byl podle Dujsíka i důvod, proč čtyři z pěti hradeckých gólů padly z přesilovky.

„Nechci se na nic vymlouvat, ale trochu to pramení i z únavy. Hrajeme na tři lajny a je to znát. Občas přemíra snahy vyústí v nějaký faul. Myslím si, že když jsme byli v plné sestavě, tolik faulů jsme nedělali,“ míní Dujsík. Jeho Mora je nejvylučovanějším týmem v extralize. „Nemyslím si, že je to problém, který by nás trápil. Oslabení jsme odehráli slušně, bohužel jsme inkasovali,“ přidal pohled olomoucký trenér Boris Žabka.

Zleva Aleš Jergl z Hradce Králové a Lukáš Klimek z Olomouce v souboji o puk v utkání hokejové extraligy.

Zápas rozhodl sedm vteřin před koncem prodloužení Jérémie Blain. Hradec zkusil riskantní taktiku, když při hře tři na tři odvolal gólmana. „Hráči, co byli na ledě, si toho nevšimnou tak rychle, takže jsme je ze střídačky museli upozorňovat, ale je to zajímavý tah,“ připustil Dujsík. „Pak z toho pramenil faul,“ dodal obránce k situaci, kdy gólman Branislav Konrád podrazil kličkujícího Lva.

Mountfield znovu odvolal Růžičku, čímž vytvořil situaci pět na tři. „Hráli to fakt dobře, za každým ztraceným pukem letěli to zdvojit. Byla to pro ně dobrá přesilovka, na ledě je totiž spousta prostoru,“ myslí si Dujsík.

„Mora měla blíž k odraženým kotoučům, tak jsme zkusili risk a vyšlo to. Ale zdvižený prst: při hře pět na pět jsme prohráli 1:3,“ upozornil asistent trenéra Hradce Petr Svoboda. „Byli jsme na to připraveni, věděli jsme, že Hradec může jít do takového risku, ale v sestavě, v jaké jsme byli, to nebylo jednoduché,“ navázal Žabka.

Morávce se na venkovních kluzištích nedaří. Z 18 mačů vydolovala 21 bodů a ve venkovní tabulce jí náleží až devátá pozice. V celkovém součtu se stále drží v první čtverce. Plzeň totiž schytala debakl od Třince a Sparta má dva zápasy k dobru. Další zápas hraje Mora nezvykle ve středu, doma od 18.00 přivítá trápící se Kometu.