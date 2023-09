Nájezdový mág. Myslel jsem, že puk do branky ani nedojede, smál se Kousal

Nechtěl jste znovu vyzkoušet fintu ve stylu ruskéo útočníka Nikity Kučerova?

Předpokládám, že to gólmani viděli, takže jsem si řekl, že zkusím něco jiného.

Nájezd vám vyšel hodně natěsno, co?

Já jsem si upřímně myslel, že tam puk ani nedojede, ale pak jsem ho viděl v bráně, nevím ani, co k tomu víc říct.

Trenéři Pardubic proti vám i kapitánovi Michalu Řepíkovi vytáhli druhého gólmana místo Romana Willa. Jak takový tah ovlivňuje exekutora?

Na střelce to vliv moc nemá, záleží třeba, jestli gólman chytá v opačném gardu, ale spíš je to jen tah trenérů zkusit něco změnit.

S druhým brankářem to zkoušel i Třinec, ani nyní soupeři rošáda nepomohla.

Přesně, asi by to trenéři měli přestat dělat.

Vy budete nadále dělat změny? Nebo se vrátíte zpátky k nedělní fintě?

Asi se k ní už vracet nebudu. Uvidím, jak to budu cítit a proti jakému gólmanovi budu stát. Každý má trochu jiný styl a platí na něj něco jiného.

Nádherný nájezd Pavla Kousala à la Kučerov proti Třinci:

Sparta i díky vám zahájila sezonu třemi vítězstvími. To je nejlepší start za posledních osm let. Na takové mužstvo je to celkem dlouho, co myslíte?

Vidíte, to bych ani neřekl. Teď sice dvě po nájezdech, ale tak body se počítají.

Co jste říkal na atmosféru utkání s Pardubicemi, když přišlo přes deset tisíc lidí?

Super! Pardubických fanoušků přijelo hodně, byly slyšet oba kotle. Kulisa skvělá, zápas taky hodně vyhecovaný, skoro jako v play off.

Zápas měl takřka všechno. Nabídl i dva neuznané góly Pardubic, které se zkoumaly poměrně dlouho.

Při tom druhém i nějaký fanoušek za náma na tribuně volal na Pardubice, že to gól nebyl a ať se uklidní. V hledišti viděli asi po minutě, že se puk za čáru nedostal, zatímco rozhodčí to hledali snad deset minut (smích).