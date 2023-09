Na Spartě to může mít parametry hodné play off, říká pardubický brankář Will

„Jsem přesvědčen, že i když jsme teprve na začátku sezony, tak ten zápas už teď může mít parametry play off. V loňském ročníku to na Spartě byly svátky hokeje plné emocí a vyhecovaných momentů, letos to nebude jinak,“ nepochyboval pardubický gólman Roman Will.

Sparta - Pardubice Středa 18.30 online

Na vyřazovací boje ale zatím rozhodně nemyslí. Dynamo pořád v úvodu pracuje na detailech, zlepšení přesilovek a soustředí se tak nějak jenom na svoji hru.

„Sezona je hodně dlouhá. Naše organizace se vydala na nějakou cestu a potřebujeme se na ní každý den zlepšovat. Budovat tak něco velkého. Všechno směrujeme k jedinému cíli, který máme,“ narážel Will stylem sobě vlastním na v úvodu zmíněné titulové choutky Dynama. Loni je v sedmizápasové semifinálové bitvě zhatil Třinec, ale ukázalo se, že i Sparta by mohla Pardubicím dělat problémy. Během uplynulé základní části Východočechy porazila hned třikrát ze čtyř případů.

„Nijak zvlášť se na to ale nesoustředíme. Příprava je na každý zápas pořád stejná a velmi podrobná. Realizační tým se stará o to, abychom věděli o všem, co nás čeká. Pak už je jen na nás, jak budeme plnit taktiku,“ uvědomoval si Will.

Na středeční zápas na Spartě se těšil i kvůli fanouškům. Spodní patro 02 areny je znovu téměř vyprodané, a i přes poměrně nepříznivý čas zápasu uprostřed týdne se dá očekávat velký zájem pardubických fanoušků. „Atmosféra tam už loni byla neskutečná. Fanoušci to měli minimálně padesát na padesát. Věřím, že všechno bude probíhat v rámci slušnosti a půjde jen o to, že dva velmi dobré týmy předvedou velmi dobrý hokej,“ přál si Will.

Předvedly ho ostatně už v obou úvodních extraligových zápasech. Pardubice i Sparta jsou dosud téměř stoprocentní – Dynamo vyhrálo 5:1 s Litvínovem a 3:1 na Kladně, Pražané si zase v poměru 5:2 poradili doma s Budějovicemi a dovezli si dva body za výhru 3:2 po samostatných nájezdech z Třince.

„Naše první dva zápasy ukázaly, že Pardubice umí podávat hodně kvalitní výkony,“ uvažoval Will, který na obě výhry Dynama dohlížel z brankoviště. Pochytal dohromady 46 střel soupeřů.