Soutěž začíná. Chceme uspět, říká před play off vítkovický Zdráhal

V předkole začnete právě proti Hradci Králové, s nímž Vítkovice svedly tuhou bitvu v minulém semifinále. Sledoval jste tu sérii?

Sledoval jsem ji celou a vím, jak to bylo vyrovnané. I teď to bylo podobné. Připravíme se na ně, už se těšíme.

Po prohře budete začínat venku. Přišli jste o možnou výhodu?

Nebereme to tak, že je to výhoda. Nám je jedno, jestli hrajeme venku, nebo doma. Budeme připraveni bojovat na sto procent.

Abyste se vyšvihli před Hradec Králové, potřebovali jste tři body. Nechyběla vám v prodloužení motivace?

To ne. Každé vítězství se cení. Škoda byla, že jsme ve třetí třetině začali zbytečně bránit vedení, pustili jsme soupeře do tlaku a do šancí. Nemluvě o tom, že Klimson (brankář Lukáš Klimeš) toho spoustu pochytal.

Už v první třetině došlo na bitku. Byly emoce znát?

Bylo to už jako klasické play off, vlastně taková příprava na něj.



Bude těžké krotit se na ledě?

Musíme být chytří, vyhodnotit některé situace jinak. Ale play off, to jsou emoce a ty zkrotit někdy prostě nejde.

Pomůže vám radami Matěj Machovský, který přišel z Hradce?

Může nám pomoct, připravovat se budeme dva dny.