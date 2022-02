Chybí nám buvolí vůle, přemítá o krizi litvínovský obránce Demel

„Jakmile povolíme v hlavách, půjde to do kytek. To se nesmí stát!“ zhrozil se obránce Patrik Demel po nedělním domácím propadáku 0:5 se Spartou. „Věřím, že máme dobrou partu, hodně dobrých kluků, kteří v tréninku makají. Bohužel se to nereflektuje v zápasech.“

Osm z posledních devíti Verva prohrála, i proto se předposlední Kladno dotáhlo na bod. Litvínov má utkání k dobru, ale při současné formě mu to nedává bodovou jistotu. „Já pořád věřím. A jak se říká, musí se věřit do konce, jinak to nepůjde,“ burcuje Demel.

Jen aby ta víra nebyla slepá. Litvínov dokáže zápas parádně rozjet, ale ani dvougólové vedení nezvládá udržet. A nervy pochodují, hráči i na ledě nechávají průchod své frustraci. „Jsme lidi. Kluci tomu dávají hodně, a když to nevychází, nervy povolí a neudrží to,“ nediví se Demel parťákům.

Utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha. Zleva Miroslav Forman ze Sparty a Patrik Demel z Litvínova

Litvínov by si mohl pomoct přesilovkami, ale i ty zrcadlí jeho nepohodu. „Proti Spartě jsme jich měli pět, to musí být minimálně jeden gól. Je to naše chyba,“ nezapíral Demel a kouč Vladimír Růžička naznačil, kde je zakopaný přesilovkový pes: „Nemáme na modré čáře beka, který by to rozdal. Chybí nám překvapení. A taky Balinskis, který je na olympiádě. Nevím, kolikrát denně bychom přesilovky měli nacvičovat. V tréninku se nám daří, ale v zápase ne.“

Do konce základní části Litvínovu zbývá už jen devět duelů. Verva hledá bod obratu. „Potřebujeme zlomový zápas. Nesmíme na něj čekat, ale naopak mu jít naproti. Týmovostí, bojovností a snahou, která proti Spartě nebyla dostatečná. Je nutná lepší energie, zatnout zuby. Taková buvolí vůle nám chybí,“ uvědomuje si Demel.

„A taky malé věci, které dělají velkou věc. Věřím, že se semkneme a budeme mít čisté hlavy. Jsou to klišé, co říkám, ale jinak to v naší situaci nejde.“