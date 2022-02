Deprese je fuč. Ještě zazlobíme, věří litvínovští hokejisté

„Nálada je výborná. Jsme rádi, že jsme to zlomili. Je to pro nás velká úleva, v tabulce jsme si pomohli, ale nekončí to jedním zápasem. Musíme zabrat, udělat nějakou šňůru výher, abychom se dostali výš,“ zavelel nejlepší střelec Litvínova, osmnáctigólový Patrik Zdráhal.

ONLINE: Kometa vs. Litvínov podrobná reportáž od 17:20

Podobný duel Verva vyhlížela dlouho. Čtyřikrát v řadě padla, z deseti předchozích zápasů devět prohrála, na tříbodovou výhru čekala přes měsíc. „V hlavě se nám to motalo, byli jsme v depresi, ale dostali jsme se z toho,“ blažilo Zdráhala v klubové televizi. „Už páteční výkon v Plzni byl dobrý, tam jsme zase vedení ztratili, ale aspoň bod jsme udělali. A teď jsme porazili silnou Boleslav.“

Hosté sice vedli, ale Zdráhal srovnal a v přesilovkách převrat završili Irving s Balinskisem, lotyšským navrátilcem z olympiády. „Uvis je nadstandardní bek pro extraligu, jeho klid v rozehrávce a přehled nám suverénně pomohly v přesilovkách i při hře pět na pět,“ chválil ho Zdráhal. „Konečně jsme v přesilovce stříleli. Řekli jsme si, že to musíme cpát do brány trošku víc, když nám to nejde.“

Stres cloumal celým Litvínovem, když se předposlední Kladno docvaklo na bod, teď už je zase odstup pro Vervu bezpečnější. I Zdráhal v době temna občas vybuchnul. „Nejsem úplně klidný člověk. Když se nedaří, jsem nervák a potřebuju to ze sebe dostat, ulevit si. A pak jsem na další zápas připravený s čistou hlavou.“

Zdráhalův útok je nejnebezpečnější. „Ale je jedno, kdo góly střílí. Klidně ať ho dá brankář a vyhrajeme 1:0. Já věřím, že se chytneme. Musíme na ledě nechat všechno jako teď. Tým má mentální sílu i kvalitu. Ještě můžeme ostatní pozlobit!“ Třeba už dnes venku Kometu.