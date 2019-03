Už jsem trošku tavil nohy, přiznal Bartošák po třinecké kanonádě

Bartošák vyrážel střely z dálky, dorážky a pochytal i spoustu úniků či ran třineckých hokejistů z otočky. Potvrdil, že bude pro Oceláře největší překážkou.

„Vždycky je lepší, když na mě jde více střel, ale ve druhé třetině jsem už trošku tavil nohy, v té chvíli jsem si přál, abychom hráli na druhé straně,“ přiznal Bartošák.

Takže jste pak Šimonu Hrubcovi záviděl, že nemá tolik práce?

Pro gólmana je lepší, když je v permanenci, když je v tempu, když na něj střely lítají... Šimon to měl složitější, měl pár zákroků a moc se to tam k němu nedostávalo. Pak dostal smolný gól od vlastního obránce. Měl to těžké, ale vypořádal se s tím výborně.

První gól jste dostal v páté minutě po dorážce od Adamského. Co se tam stalo?

Byla to moje chyba, zůstal jsem na tyčce a vyrazil puk jen před sebe. Moc dobře víme, že mají tlak do brány, jen to tam plácl.

A jak jste viděl dva góly, které dal Růžička v přesilovce?

Je to extraligový top střelec světového kalibru. Dvakrát to dostal na centimetr a pověsil mi to tam. Druhý si trošku vyčítám, zůstal jsem níž v bráně, ale jak on dostane puk přesně na hokejku, tak se to těžko chytá. Musím se poučit, sjíždět trošku víc na něho, zmenšit úhel.

Co čekáte od čtvrtečního druhého střetnutí?

Doufám, že to bude jiný zápas, hlavně výsledkově. Že sérii vyrovnáme a pojedeme do Ostravy za stavu 1:1 na zápasy. Před tím utkáním si znovu sedneme, něco si ukážeme na videu, poučíme se z chyb a věřím, že to urveme.