Třinecký Adamský před Vítkovicemi: Derbíčko, super. Bude tím žít celý kraj

Jak je na tom? „Fyzicky asi dobře, psychicky moc ne...“ směje se Martin Adamský. „Ne, dělám si srandu. Trénuju s týmem, ve středu nastoupím, takže jsem stoprocentně fit.“

Dlouho jste nehrál. Nebude vám chybět zápasový rytmus?

Já nevím, ale už mám odehráno nějakých osm set sedmdesát zápasů (867), takže mi chybět nebudou. Pauza byla delší, ale makal jsem a doufám, že se do tempa dostanu co nejrychleji.

Co bude pro vás nejtěžší?

Musím zaklepat, ale jsem na tom dobře fyzicky. Spíš jde o psychiku, trochu se pomazlit s pukem, eventuálně udělat nějakou dobrou akci. Potom už to zase půjde samo.

Takže důležitý bude první kontakt s pukem?

Asi jo. Věřím, že postačí chvilka a naskočím zpátky.

Budete opět v útoku s vaším věrným parťákem Jiřím Polanským?

Jo. A s Dravcem (Vladimírem Draveckým). Malinko se opakuje historie. Řekli jsme si, že roky už na to máme, dohromady nějakých sto sedm let, abychom naše zkušenosti ve čtvrtfinále skloubili.

Co se vám vybaví, když se řekne Vítkovice?

Derbíčko, super. Nemusíme jezdit nikam daleko do Čech.

Sledoval jste čtvrtfinálovou sérii Vítkovic se Spartou?

Když jsme byl doma s dětmi, takže jsem se na to díval. Byl to takový urputný boj. Vítkovice byly o trochu lepší. Asi postoupily právem.

V čem budou nepříjemné?

Určitě v přesilovkách, ty jim celkem klapaly. Každopádně musíme hrát svou hru a nedívat se příliš na ně.

Co bude podle vás platit na jejich brankáře Patrika Bartošáka?

Díval jsem se na něj. Musíme hodně střílet a tlačit se před branku. On kvalitu opravdu má, je to jeden ze základních kamenů vítkovického úspěchu a postupu. Vychytal jim to.

Sparťané ho chtěli rozhodit i psychicky, hodně ho atakovali na brankovišti. Bude to i vaše zbraň?

To ani ne. Jsme vyspělejší herně, než abychom do někoho píchali, bodali a házeli na něj špínu přes noviny. To je nesmysl, chceme je porazit na ledě.

V play off jste se s Vítkovicemi naposledy utkali ve finále 2011, v němž jste vyhráli 4:1 na zápasy.

Vzpomínky jsou pořád živé. Když člověk vyhraje titul a ještě v derby, zůstane to v hlavě na celý život. Nicméně už je to za námi, máme tu další výzvu postoupit dál.

Co čekáte od nynější série?

Zase bude mít šťávu. Fakt jsem se na to těšil. Vždycky jsou ty zápasy vyhrocené, bude tím žít celý kraj. Haly budou vyprodané.

Může být vaše výhoda, že jste minulý zápas v základní části extraligy na ledě Vítkovic otočili z 0:3 na 4:3?

Výhoda... Ono se to pořád říká, je to klišé, ale play off je jiná soutěž. Je třeba čtyřikrát vyhrát a štěstíčko může být na naší, nebo na jejich straně.