Důležité je vítězství, ne moje góly, tvrdí třinecký útočník Růžička

Oba góly jste dal v přesilovce z vaší typické pozice vlevo. Čím to, že jste měl prostor ke střele?

Je to přesilovka, něco se většinou musí otevřít, takže to vyšlo na mě a dvakrát to tam padlo.

Při vašem druhém gólu přesilovka být neměla, neboť ve skrumáži Rotha zasáhl spoluhráč, ne Poletín, jehož rozhodčí vyloučili. Všimli jste si toho?

To vůbec nevím. V tu chvíli jsem byl na střídačce a vidět to nebylo.

Měli jste jasnou převahu, spoustu šancí, ale až do konce jste se báli o výsledek. Proč?

Věděli jsme, že mají výborného gólmana, který toho spoustu pochytá, hráli jsme svou hru, trpělivě, tak, jak jsme si řekli. Měli jsme nějaké šance, ale nenechali jsme se rozhodit tím, že jsme je neproměnili. Soupeř z šancí, které měl, góly dal, takže možná proto jsme se ke konci strachovali. Ale za výhrou jsme si šli.

Dá se říct, že to byl souboj Třince s Bartošákem?

To nevím, je to Třinec proti Vítkovicím. Jinak bych to nebral.

Před čtvrtfinále jste říkali, že musíte hodně střílet a před Bartošákem clonit. To se vám dařilo, že?

Takové špinavé góly z předbrankového prostoru padají často, a tak dal Áda (Adamský) ten první, takže se to potvrdilo.

Vítkovice měly být po předkole rozehranější, ale znát to nebylo.

My jsme se dobře na čtvrtfinále připravili. Máme první vítězství a musíme jít dál.