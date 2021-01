První půlku zápasu jsme byli ještě v autobuse, štve pardubického kouče Krále

„První půlku zápasu jsme ještě byli v autobuse,“ štvalo na pozápasové tiskové konferenci trenéra hostů Richarda Krále. „Nějaké měřítko možná snese druhých deset minut ve druhé třetině, ale jinak jsme chybovali,“ dodal.

Pravdou je, že Godla si moc nezachytal. Oproti sedmatřiceti zásahům Milana Kloučka si na kotouč sáhl pouze šestadvacetkrát. Nejvíc mu zřejmě zatrnulo v jednapadesáté minutě, když bombou od modré rozezvučel tyč Jakub Nakládal, nebo při průniku Anthonyho Camary v samém závěru utkání. Jinak úřadovali domácí.

Klouček odolával do čtrnácté minuty, pak i kvůli nešťastné cloně vlastního obránce v přesilovce inkasoval z hole Uvise Janise Balinskise.

Ten pravý brankostroj ovšem Severočeši odstartovali až v úvodu poslední třetiny. Ve 42. minutě vstoupil 250. extraligovým gólem do Klubu hokejových střelců František Lukeš.

„Dát v extralize 250 gólů je krásné, ale víc si cením výhry. Proti Pardubicím jsme makali dobře,“ těšilo kanonýra Lukeše. „Hodně to pro mě znamená, ale musím také poděkovat všem spoluhráčům napříč kariérou. I díky nim jsem toho dosáhl,“ dodal.

Na jeho jubilejní trefu navázali ještě Pospíšil, Žejdl s Hanzlem a vysoká prohra Dynama 0:5 byla na světě.

Pardubický Jakub Nakládal (vpravo) přišpendlil k mantinelu Jakuba Petružálka z Litvínova.

„Ten zápas jsme odehráli katastrofálně. Bez nasazení, bez bruslení... Tohle rozhodně nechceme tolerovat, s některými hráči si budeme muset promluvit,“ zlobil se Král.

Jeden z důvodů mdlého pardubického výkonu může být i pořádná porce hodin strávených na dálnici. Dynamo během současné minisérie tří venkovních duelů nacestuje přes 1 400 kilometrů...

„Určitě se to nějakým způsobem podepíše. Je rozdíl, kdybychom tyto tři zápasy hráli doma, ale ostatní týmy to mají stejně. Hráči by se s tím měli vyrovnat a půlku utkání odehrát podstatně lépe než v Litvínově,“ povzdechl si Král.

Šanci na reparát budou mít Východočeši už zítra večer. Čeká je ovšem další nálož kilometrů, od 17.30 totiž nastoupí na západě Čech v dalekých Karlových Varech