„Nebylo to příjemné ani pro mě,“ připojuje otec Petr. „Patřil jsem ale k hlasitějším rodičům, a když to šlo, synovi jsem za tepla řekl, co se mi nelíbilo.“

„Nešlo mi o synův styl hry, ale aby hrál celou dobu naplno. Když dal nějaký gól a měl pocit, že hrál dobře, cestou ze zimáku jsem ho kolikrát sjel, že mě góly nezajímají, protože jinak výkon odflákl.“ Blümel senior