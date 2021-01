Hokejové Pardubice završí dlouhé cestování, míří do Karlových Varů

„Bude to hodně důležité utkání. Každý se chce dostat do šestky, co nejblíž prvnímu místu, a je to i náš cíl,“ vyhlašuje pardubický bek Michal Hrádek.

Dynamo na tripu získalo výhru 4:1 v Třinci, v neděli ovšem vyhořelo na ledě Litvínova 0:5. Ve Varech tak má možnost dostat se do „černých čísel“.

„V pondělí jsme si chyby z Litvínova rozebrali a do dnešního zápasu půjdeme s čistou hlavou,“ říká Hrádek. „Na ten Litvínov musíme co nejrychleji zapomenout, pomáhá nám, že zápasy jdou hned za sebou,“ dodává.

Osmnáctiletý zadák zatím ještě v letošní sezoně nebodoval, v poslední době jej však trenéři naplno implementovali do pardubické sestavy. Hrádek už odehrál 16 utkání, aktuálně nastupuje ve druhém obranném páru s Jurajem Mikušem.

„Jsem moc rád, že dostávám takovou šanci,“ těší Hrádka. „Že můžu hrát se zkušenými borci, jako jsou Jura Mikuš, Kuba Nakládal nebo Honza Kolář. Samozřejmě i ostatní, které mám kolem sebe, mi dodávají spoustu zkušeností a posouvají mě dopředu. Budu se snažit vybudovat si co nejlepší místo v sestavě,“ slibuje Hrádek.

Ten v současnosti těží hlavně z trenéra Richarda Krále, kterého zná z juniorky.

„Možná i to je jeden z důvodů, že tolik hraju,“ uvažuje Hrádek. „Nastupuji pod ním rád, je to jeden z trenérů, pod kterými si dokážu věřit a zbytečně nezmatkuji,“ říká.

Dynamo se vydává právě cestou odchovanců, dalším příkladem je devatenáctiletý Filip Koffer, jenž nedávno po návratu ze zámoří s Pardubicemi podepsal víceletý kontrakt. Již zmíněný zápas s Litvínovem pro něj byl obnovenou extraligovou premiérou, ta mu však vzhledem k výsledku poněkud zhořkla.

„Na ledě jsem se cítil dobře, ale bylo to těžké. Jsme akorát zklamaní,“ mrzí Koffera.

Jeho tým proti Vervě nepředvedl vůbec nic. Nepomohl ani dobrý výkon Milana Kloučka, nebýt jeho zákroků v úvodu utkání, mohl být konečný výsledek ještě daleko hrozivější.

„Kloudymu jsme vůbec nepomohli. Chytal parádní zápas, ale my mu tam pouštěli zbytečná přečíslení. To nás stálo vítězství,“ uvědomuje si Koffer.

Nejspíš by rád dál hrál za mořem, jenže kvůli koronaviru tam bude mládežnická sezona začínat až někdy v březnu. Kdo ví jestli vůbec.

„Nechtěl jsem být tři měsíce bez hokeje. Za pardubickou nabídku jsem nakonec rád, neváhal jsem nad ní. Hrát tady extraligu byl jeden z mých snů,“ přemítá Koffer.