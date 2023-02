Základní část jsme zvládli. Důležitější trofej se ale dává v dubnu, říká Kolář

„Ta důležitější trofej se rozdává až na konci dubna,“ pousmál se lídr pardubické obrany Jan Kolář. „Hokej se hraje kvůli lidem a play off, ne kvůli základní části. Samozřejmě je příjemné být oceněný za to, že jsme ji zvládli takhle dobře, ale náš cíl je jiný,“ dodal.

Dynamo si prvenství v dlouhodobé fázi zajistilo již v neděli po výhře 5:0 na ledě Karlových Varů, zbývalo tak jen doladit, kdy k předání Poháru Jaroslava Pouzara dojde. Ve hře bylo dokonce až poslední kolo, v rámci východočeského derby na ledě Hradce Králové. Nakonec ale ceremoniál bude před zaplněnou enteria arenou.

„Pro diváky to bude příjemné. Celou sezonu nás podporovali, takže si zaslouží, aby se něco takového uskutečnilo doma,“ byl za všechny příznivce rád Kolář.

Kdo však pohár naživo uvidí až zpětně, je majitel pardubického klubu Petr Dědek, ten se nemůže dnešního zápasu zúčastnit kvůli zahraniční cestě.

„Bohužel na utkání nebudu, ale při předání trofeje mě zastoupí moji synové. I oni si tenhle velký zážitek zaslouží,“ řekl pro klubový web Petr Dědek. „Naplňují se cíle, které jsem stanovil po vstupu do klubu před třemi lety. Vyhráli jsme základní část, což je taková mezistanice, poukazuje ovšem na to, jak obrovský kus práce náš tým odvedl. Vážím si toho, ale jedeme dál,“ dodal.

Stejně jako Jan Kolář a celý zbytek pardubické kabiny dychtí po jediném. Po zisku mistrovského titulu. Boje o něj odstartují Východočeši na domácím ledě 17. března, mají tak poslední tři týdny na to, eliminovat ze své hry sebemenší nedostatky, které soupeři v play off neodpouští. Včetně toho s Kometou zbývají Pardubicím do konce základní části ještě čtyři zápasy.

„Musíme všechno vyladit, vrátit se na vítěznou vlnu a získat sebevědomí. Do play off je potřeba vstupovat maximálně připraven,“ uvědomoval si Kolář.

Asi nejvíc Dynamo tlačí bota v častém okupování trestné lavice. U několika hráčů rozhodně nepatří mezi těžší úkoly je vyprovokovat a odeslat za katr.

„O tom, že jsme nedisciplinovaní, mluvíme už delší dobu. Vychytání nedostatků se asi nejvíc týká právě toho. Na zlepšení pracujeme víceméně celou sezonu, musíme ještě najít prostor, na co je potřeba,“ předeslal Kolář.