Němec splnil, co jsme chtěli, řekl o nové posile sparťanský trenér Jandač

Ve třech posledních zápasech v extralize, které Němec sehrál, byla na ledě pokaždé Sparta. V pátek konečně nastoupil ne proti ní, ale za ni, a pomohl jí k hladké čtyřgólové výhře nad Plzní (4:0).

„Tým předvedl kvalitní výkon zepředu i zezadu, fungovaly přesilovky, tím mi to bylo usnadněno. Jsem rád za vítězství,“ pochvaloval si Němec, který byl po utkání víc na roztrhání než na ledě. Jelikož absolvoval několik rozhovorů, byla na přání Sparty jeho účast na tiskové konferenci s novináři jen krátká a omezila se na šest základních otázek.

Němec v novém dresu odehrál 15:37 minut. Přiznal, že v O2 Areně mu myšlenky bloudily do minulosti k úspěšnému angažmá v pražském Lvu, s nímž si na stejném místě zahrál finále KHL.

„A nejen to, i mistrovství světa v roce 2015. Všichni, co jsme tady tehdy byli, jsme si sezonu ve Lvu neskutečně užili, aréna byla vyprodaná. Diváci mně strašně chybí. Strašná škoda, že v hale, kde jsme tohle zažili, se hraje před prázdnými tribunami,“ povzdechl si.

Lepší začátek ve Spartě si ale přát zřejmě nemohl. Domácí hráli suverénně a připsali si čtvrtou výhru v řadě. „Vždycky je fajn přijít do týmu, kterému se daří. Spoustu kluků tady znám, bylo to jednoduché. Snažil jsem se dělat, co po mně trenéři chtěli, vzadu jsme udrželi nulu a to je to nejdůležitější,“ konstatoval.

V sestavě Sparty při jeho debutu dostal volno obránce Martin Jandus. Sparta má nyní mezi obránci přetlak, a trenér Josef Jandač oznámil, že beky bude společně s koučem Miloslavem Hořavou točit.

S nováčkem v zadních řadách byl spokojen. „Chtěli jsme po něm jednoduchost a to on přesně splnil,“ řekl Jandač na adresu 36letého veterána.

Sparta ho získala po velkých peripetiích a ne na hostování do konce sezony z Komety, jak původně usilovala, ale až jako volného hráče poté, co s ním Kometa rozvázala smlouvu. To se stalo během minulého víkendu.

Němec proto dorazil do Prahy o několik dní později, než původně zamýšlel, a se svým novým týmem stihl před utkáním proti Plzni jen čtvrteční trénink a páteční rozbruslení.

Zapadl bez problémů.

„Přinesl nám obrovské zkušenosti a klid. Myslím si, že vedení Sparty včetně trenérů moc dobře vědělo, proč ho sem vzít. Má obrovský potenciál nám v závěrečné fázi sezony pomoct,“ zadoufal sparťanský útočník David Tomášek.