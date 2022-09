Předkolo a lepší útok. Mora představila nové dresy i předsezonní vize

„Není to ale tak, že řekneme předkolo, vypadneme a budeme spokojeni. To je cíl číslo jedna. Pak chceme dojít co možná nejdál,“ reagoval vzápětí generální manažer týmu Erik Fűrst. Možná to je od klubu snaha zbavit se tlaku, možná reálná vize. Na každý pád tým vnitřně doufá ve víc.

„Loni bylo předkolo zklamání,“ neskrýval kapitán Mory Jiří Ondrušek. „Všechny týmy jsou vyrovnané. Rozhodují detaily a ty se otočily proti nám,“ doplnil.

Se svými spoluhráči už v pátek v Plzni zahájí extraligu s novými dresy. Inovační však Mora nebyla a k razantním změnám se neuchýlila.

„Dlouho jsme řešili, zda udělat dresy zcela nové. Jenže na loňské byly pozitivní názory. Ať už od fanoušků, hráčů, nebo i napříč soupeři. Rozhodli jsme se proto zachovat design, jiné je písmo, jeho obrys a nový sponzor,“ popsal marketingový manažer olomouckých hokejistů Simon Vejtasa, jenž následně potvrdil i třetí variantu dresů. „Jejich vzhled ještě nebudeme prozrazovat. Fanoušci se dočkají 27. září v zápase s Pardubicemi.“

Doma bude Mora, kvůli soutěžním regulím, nastupovat v bílé variaci, kterou v Šantovce pokřtil útočník Hanáků Rostislav Olesz.

Bez Krejčího, zato s větším rozpočtem

Nad nejrazantnější změnou oproti minulé sezoně není třeba příliš dumat. Po roce s hvězdným Davidem Krejčím se chce Mora vrátit ke své klasice. „Abychom měli všechny čtyři lajny vyrovnané a nevyčnívala jen jedna,“ přiblížil Tomajko. „Hra bude muset být jiná. Bruslivější a bojovnější,“ tuší.

Dle jeho slov má kabina hodně person, které by Krejčího roli lídra mohly zastávat. Ať už nově příchozí Jakub Orsava, staronový Pavel Musil či ofenzivní stálice Jan Káňa. „Loni byl dlouho zraněný, a to, zejména v předkole, bylo hodně znát,“ cítil Tomajko.

Krejčího absenci navzdory pronesl v úterý odpoledne před novináři Tomajko zajímavou větu. „Jedna věc je předkolo, ale druhá věc je předvedená hra. Na tom jsme pracovali, doufáme, že budeme v útoku lepší a předvedeme tam toho více než v minulých sezonách.“

Pomoci k tomu má nový asistent Tomajka Boris Žabka, jeho bývalý spoluhráč. A byť by se měl někdejší extraligový bek věnovat výhradně defenzivní činnosti, obráncům vštěpuje nové, útočné návyky.

„Určitě chce po obráncích větší podporu útoku. Aby beci bez puku ze vzdálené strany jezdili více dopředu. Musí se více podílet na zakládání útočných akcí. Znamená to více bruslení, ale je to potřeba. Stejně tak jako útočníci musí bránit, my musíme útočit,“ přidal bek Jiří Ondrušek.

„Krejčí bude chybět nejen na ledě, ale i mně v marketingu,“ usmál se Vejtasa. „Pořád si však myslím, že máme osoby, na nichž můžeme marketingově stavět. Ať už Honzu Káňu, nebo Rosťu Olesze, který hrál v NHL a má medaili z olympiády. Ale je pravda, že David za dva týdny prodal stejně dresů jako celý klub před ním za dva roky dohromady.“

„Na jeho odchod se těžko zvyká,“ vydechl generální manažer Fűrst.

Lépe se ale určitě zvyká na navýšený rozpočet. „Oproti loňské sezoně bude malinko větší. Asi Simon pracuje velmi dobře,“ mrkl na vedle sedícího podřízeného. A leč konkrétnější nebyl, dodal: „Není to tak, že bychom hned měli větší cíle.“