Olomouc znovu otočila zápas, v letošním roce zůstává doma neporažená

„Snad to vydrží. Doma dokážeme otáčet i zápasy, ve kterých nejsme lepší. Máme vnitřní sílu, a byť nám někteří kluci chybí, bojujeme až do konce,“ cítí olomoucký útočník Lukáš Klimek. „Pořád věříme a jednoduše neskládáme zbraně.“

V neděli to zjistil i českobudějovický Motor, ačkoli dvakrát vedl a byl dvě třetiny jednoznačně lepším týmem. Jenže Mora srovnala devatenáct vteřin před koncem. Symbolicky se o to v power play přičinil hráč s číslem devatenáct na zádech Lukáš Nahodil. A po samostatných nájezdech Hanáci zvítězili 3:2.

„To je vždy loterie,“ pousmál se trenér kohoutů Jan Tomajko. Přesto jeho hoši v letošní sezoně zvítězili třikrát ze čtyř případů, kdy hra došla až do nájezdů. „Náhoda to asi úplně nebude. Gólmani chytají výborně. Nijak se to ale netrénuje, je to spíš o šikovnosti hráčů,“ pověděl Klimek.

Znovu se prosadil i nájezdový specialista Silvester Kusko svým typickým zakončením mezi betony. „Já bych na to radši moc neupozorňoval, ať třeba soupeřům něco neprozradíme,“ řehtal se Klimek.

Olomoučané prohrávali už po prvním střídání, ve třinácté vteřině zužitkoval přečíslení Jan Ordoš. „Pak jsme se z toho deset minut dostávali... Naši útočníci už se viděli v situaci dva na jednoho, ale v to nemůžeme doufat,“ ví Tomajko.

Ve druhé třetině svojí trefou srovnal na 1:1 právě Klimek. „Na jedničku, i s uměleckým dojmem, že?“ vyprávěl Klimek v dobré rozmaru.

Sirota jej našel v mezikruží a 37letý útočník i v pádu přesně trefil šibenici. „Líp to asi trefit nešlo. Dal jsem do toho fakt všechno, už jsem nemohl, bylo to na konci střídání, navíc se mi sekla špička. Už jsem se jen viděl, jak letím. Ale letěl jsem s pocitem, že kotouč bude v brance,“ popisoval Klimek.

S marodkou na pekelný los

Druhý gól dostala Olomouc necelé tři vteřiny před druhou sirénou, když se povedenou individuální akcí blýskl Milan Gulaš.

„To by se nemělo stávat. Deset vteřin před koncem jsme špatně vystřídali, doufám, že už tuhle chybu neuděláme,“ nabádá Tomajko.

Před včerejším zápasem napočítal hned devět zraněných či nemocných hráčů, které nemohl napsat do zápasové nominace. Na listinu nedostupných hráčů se k dlouhodobým marodům Kucserovi, Chmielewskimu a Pláškovi přidal i útočník Jan Káňa. Do hry se tak dostali i někteří junioři, kteří nastupují v první lize za Přerov.

A i matador Klimek by se ještě v neděli ráno raději na ledě neviděl. „Asi bych si ještě odpočinul, kdybych mohl. Měl jsem týden chřipečku, proto jsem předtím nehrál a také včera to na mě bylo fyzicky znát,“ uvedl. „Ale dával jsem si kratší střídání a kluci mi hodně pomohli.“

Problémy měli i hosté z Budějovic, kteří na Hanou dorazili pouze s jedenácti útočníky. Navíc už zítra hrají s Vítkovicemi, na rozdíl od Mory, která má do pátku volno.

„Běžný stav, klasika. Má to každý tým a vůbec se na to nevymlouváme. Jsou týmy, které na to upozorňují a novináři, kteří o tom píší, jak se jim to hodí. Máme tým, jaký máme, a jsou v tom všichni,“ sdělil trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák. „U nás zase teď víc hrají jiní hráči a myslím si, že dobře,“ nedělal z marodky téma ani Tomajko.

„Teď nám pomůže volné úterý. Trošku spočneme, to nám přijde vhod. Máme i nějaké nemocné, tak snad se na víkend vykurýrujeme. Stojí to hodně sil,“ přemítá Klimek.

Mora v pátek vyjede na led Karlových Varů, v neděli (17.00) doma hostí první Pardubice. Pak následuje reprezentační pauza, kterou už mnozí hráči netrpělivě vyhlíží.

Po ní Hanáci vyzvou Třinec a Spartu. „Pekelný los. Tenhle trojboj nám poslední dobou moc nevychází,“ uvědomuje si Klimek. I tak má Mora solidní polštář na předkolo play off, a pokud urve body i na úkor favoritů... „Pak můžeme pomýšlet na vyšší umístění,“ ví Klimek. Pozice do osmého místa, od něhož devátou Olomouc dělí čtyři body, totiž zajišťuje start vyřazovací části na domácím ledě. A tam je Morávka v novém roce silná.