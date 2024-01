Po olomouckém ledě se prohání druhý Ministr, navazuje na otce

Že vám je jméno povědomé? Jistě. Táta Milan totiž stál u jediného olomouckého titulu v roce 1994, jméno s olomouckým hokejem však významněji spojil až mezi lety 2003-2013, kdy za Olomouc nastoupil v prvoligové éře ke 442 zápasům.

Junior je teprve na počátku své cesty. Odchovanec Olomouce momentálně nastupuje v prvoligovém Přerově. Na svém kontě má zatím čtyři extraligové zápasy v dresu kohoutů. První přišel už v sezoně 2020/21, na druhý musel čekat do předloňského prosince, kdy dostal dvě minuty v zápase s Mladou Boleslaví.

Letos to vypadá na jinou písničku. Kvůli absencím dostal Ministr šanci v pátek na ledě Kladna i v neděli doma proti Českým Budějovicím. Pokaždé se přitom dostal přes deset minut herního času, na Kladně se navíc prezentoval pohlednou akcí, kterou přetavil v asistenci - svůj první extraligový bod vůbec.

„Chtěl jsem přihrávat na beka, ale puk mi sjel,“ přiznal se. „Tím se mi ale paradoxně otevřel prostor, takže jsem jel až do brány, Matouš Menšík výborně odskočil a naštěstí to trefil.“

V neděli zase přispěl ke skalpu Budějovic 3:2 po samostatných nájezdech. A ačkoliv se jednalo o jeho druhý extraligový start v aktuální sezoně, dostal od trenérů důvěru i na přesilovky. „V Přerově hraje na stejném místě, teď jsou hráči zranění, takže hraje tam, kde je dobrej,“ ozřejmil trenér Olomouce Jan Tomajko, který před lety hrával po boku Ministra staršího.

„Snažil jsem se to nevnímat, hrát to jako v Přerově. A myslím, že se to podařilo. Samozřejmě, vždy to může být lepší, ale snažil jsem se dát do každého střídání maximum,“ prohlásil Daniel Ministr.

„Už k nám párkrát nakoukl, jestli v takhle dobrých výkonech bude pokračovat, asi si něco vyslechne,“ smál se zase útočník kohoutů Lukáš Klimek.

Ministr dostal z Přerova povolávací rozkaz společně s Joshuou Jamesem Máchou, dalším juniorem, který patří Olomouci, ale nastupuje za Zubry v Chance lize. „Odehráli dva vynikající zápasy. To je paráda, že máme tak široký kádr,“ liboval si Tomajko. „Zvládli to výborně i na Kladně i doma proti Motoru. Mají pohyb, jsou živí, dostali šanci a hráli skvěle. Jen tak dál. Mají motivaci makat, vědí, že šance přijde,“ navázal Klimek.

Oba borci tak kvůli extraligovým povinnostem vynechali sobotní třaskavé derby první ligy mezi Přerovem a Prostějovem. „Ještě v pátek v noci jsem měl telefon od pana trenéra Tomajka s tím, že budu hrát i v neděli, takže sobotu jsem logicky musel vynechat,“ uvedl Ministr.

Táta přísný není

V Chance lize letos nastoupil do 36 zápasů, v nichž nastřádal devět bodů. Loni ve 46 mačích dosáhl na pět bodů. „Extraliga je přesnější a tím pádem i rychlejší. Už jsem ale starší, mám něco odehráno v první lize mezi chlapy. Taky jsem od první startu v extralize hodně zesílil, cítím se teď na ledě líp,“ poznamenal Ministr.

V pátek na Kladně bylo zajímavé porovnat čtvrté útoky obou celků. Ten olomoucký ve složení Mácha-Menšík-Ministr měl totiž průměrný věk 21 let. Kdežto domácí formace Jágr-Jarůšek-Frolík atakovala hranici 40 let. V neděli pak Ministr zblízka sledoval počínání dalšího matadora - bývalého reprezentačního útočníka Milana Gulaše. „Pro mě to bylo určitě dobré, vidět ho na ledě. Je těžké proti němu hrát. Je silný a rychlý na puku,“ komentoval Ministr s pokorou, ke kterého ho odmala nabádá táta Milan.

„Po zápase si vždy probereme nějaké situace, které jsem mohl udělat lépe. Ale že by mě drbal, to ne. Není přísný,“ pravil synátor.

Do olomoucké kabiny s kamarádem Máchou prý zapadl dobře, teď je otázka, kdy se dočká prvního extraligového gólu. „Věřím, že to bude co nejdřív,“ zasmál se. Táta jich dal v nejvyšší soutěži dvaadvacet. V Olomouci se v jedenácti extraligových špílech trefil jednou, hned ve čtvrtém zápase.

Je jasné, že to už se Danielovi nepovede.